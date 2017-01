Miss Canadá responde a quienes la llaman gorda

Siera Bearchell, Miss Canadá y aspirante a Miss Universo, ha respondido a las críticas por haber engordado. "Se necesita disciplina para tener el cuerpo de una Miss Universo. También requiere disciplina ser aceptada en la Facultad de Derecho. Se necesita disciplina para correr un maratón. Se necesita disciplina para ser fiel a nosotros mismos en un mundo que está constantemente tratando de moldearnos en algo que no somos".

"Recientemente me preguntaron: '¿Qué pasa contigo? ¿Por qué has ganado peso? Estás perdiendo puntos'. Hacían referencia a mi cuerpo, por supuesto. Si bien soy la primera en decir que no estoy tan delgada como lo estaba cuando tenía 16, 20 o incluso el año pasado, ahora estoy más segura de mí misma, soy más capaz, sabia, humilde y apasionada que nunca", ha añadido.

"Nuestras vidas son fluidas, dinámicas y siempre cambiantes. Lo mismo ocurre con nuestros cuerpos. Para ser sincera, restringí mi ingesta de alimentos en anteriores concursos y aún así nunca me sentí lo suficientemente buena. No importa lo poco que comía ni cuanto peso perdía, constantemente me comparaba con las demás y sentía que aún podía perder más. Mi percepción mental no coincidía con el cuerpo que veía en el espejo. Había días que comía una barra de proteína, entrenaba durante horas y luchaba para quedarme dormida porque estaba hambrienta. Mi cuerpo no es naturalmente delgado y está bien. Estoy saludable. Estoy en forma", ha relatado en el mismo post, donde ha aprovechado para reivindicar la diversidad de los cuerpos y exigir el fin del 'body shaming' o la constante crítica a los cuerpos.

También ha explicado: "Soy una persona segura y eso es lo que me hace hermosa. Cuando me llamas perezosa, gorda, y mediocre, ¿qué estás diciendo a las mujeres del mundo? Miss Universo es una organización construida sobre la base de la inclusión y la diversidad. Ya no es el 'concurso de belleza' que solía ser".

Siera Bearchel se ha propuesto animar a las mujeres de todas las condiciones y ambiciones a perseguir sus sueños y a confiar en ellas mismas. "Estoy aquí para todas aquellas que se hayan cuestionado su valor por lo que otros han dicho de ellas o por lo que la sociedad espera de ellas. Estoy aquí para animar a las mujeres a amarse por lo que son".