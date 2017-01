Frank Cuesta arremete contra Ana Rosa Quintana: «Vendida»

Frank Cuesta vuelve a estar en boca de todos. Con el vídeo de su canal de Youtube en el que explica por qué se retira de su actividad contra el tráfico animal en Tailandia - «si me pasa algo, he dejado rastro» - aún coleando, el conductor de 'Wild Frank' vuelve a centrar el interés mediático. En esta ocasión, por un clip con un contundente 'zasca' contra Ana Rosa Quintana. El motivo no es otro que los comentarios halagadores realizados por la periodista a la figura de la embajadora española en aquel país, Carmen Moreno Raymundo. Una mujer a la que Frank Cuesta describe como «sinvergüenza» y de la que, recuerda, se han sacado varios trapos sucios.

«Me parece una vergüenza que haya alabado la gestión de esta señora que sólo se mueve por interés. La habrán llamado de algún ministerio y le han dicho que mueva el culo con respecto a la pederastia. Tú tienes trabajando en tu programa al exministro de Exteriores y esta señora, que se merece una patada en el culo por cosas como ser denunciada por acoso laboral…guarda relación con él», critica Frank Cuesta en Youtube.

De hecho, el televisivo va más allá y tilda a la embajadora en Tailandia de ser «gentuza» por el nulo apoyo que le ha brindado a sus hijos desde que metieron a Yuyee en la cárcel. «Existen gestiones para ayudar a españoles. Pudo ayudar pero no le dio la gana. El que ha conseguido que mis hijos vayan todos los meses a ver a su madre a la cárcel ha sido un embajador, pero no español», critica.

Cabe recordar que, recientemente, un cámara de 'El programa de Ana Rosa' ha sufrido una brutal paliza mientras rodaba un reportaje sobre la explotación sexual de menores en Camboya. El vídeo publicado bajo el título 'Mensaje para Ana Rosa Quintana (El programa de Ana Rosa)' dura unos seis minutos, ha sido publicado este martes y acumula más de 150.000 visualizaciones.