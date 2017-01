Frank Cuesta genera alarma con un intrigante mensaje en Youtube: «Si me pasa algo, he dejado rastro...»

Frank Cuesta sigue viviendo su particular odisea en Tailandia. El presentador ha denunciado recientemente el haber recibido amenazas y "una especie de complot" que pudiera llevarle a la cárcel. Todo por un programa que abordaba el tráfico de animales en Asia. Así lo ha confirmado a través de su propio canal de YouTube, donde ha plasmado un mensaje intrigante: “Si me pasase algo a mí, he dejado un buen rastro de quién y cómo está detrás”, manifiesta.

En el mensaje, Frank Cuesta reconoce que ha llegado el momento de preocuparse por sus hijos, los cuales "ya están sufriendo bastante". "Lo mejor es retirarse a tiempo y evitar daños mayores", añade en Youtube. También destaca que ha perdido la licencia para rescatar y cuidar animales en Tailandia. En su refugio de acogida ya no queda ni uno solo. Se ha separado de la actividad con la protectora SCS.

"Le quitas el dedo del ojo a cierta gente que sólo quiere dinero. Es lo mejor para mí y para quienes me rodean", justifica Frank Cuesta. Además, reconoce estar a la espera de que su mujer Yuyee salga de la cárcel para irse del país "legalmente". "Ya veremos qué hacemos con nuestra vida", lamenta en Youtube.

A pesar de todo, el televisivo Frank Cuesta insiste en que seguirá trabajando contra el abuso animal, pero "a mi manera". "Si me pasase algo a mí, me he cubierto muy bien durante las últimas 48 horas para dejar un buen rastro de quién está detrás y cómo está. Nunca sabes qué te va a pasar ni sabes cómo es esta gente. Espero que retirándome a tiempo las aguas se calmen y no pase nada", sentencia.