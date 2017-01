Dani Rovira cerrará su cuenta de Twitter tras los Goya

Esta será la tercera vez que el humorista y actor Dani Rovira presente la ceremonia de los Premios Goya y, como más sabe el diablo por viejo que por diablo, ha avisado de que tras la gala, que se celebrará el próximo 4 de febrero, cerrará su cuenta de Twitter. «Una vez que termine la fiesta, lo cerraré. Dejaré de mirarlo durante dos meses», ha dicho en declaraciones que recoge la revista ‘Lecturas’, aunque ha dejado abierta la posibilidad de utilizarlo «para poner cosas que yo quiera».

Lo hace para no intoxicarse con comentarios negativos como le ocurrió en años anteriores. Sin ir más lejos, el pasado terminó utilizando la red social de los 140 caracteres para decir que no le había «merecido la pena presentar los Premios Goya». Aún así ha vuelto a aceptar el cargo, tomando medidas.

Dani Rovira es un ávido tuitero. Lo que no quita para que en más de una ocasión haya demostrado que las críticas que le profesan quienes se valen del anonimato que permite internet le molestan. «Yo salí contento de los Goya. Muchísimo. Pero me asomé al vertedero que son las redes sociales y vi que todos me atacaban, pero no desde el punto de vista artístico sino porque sí. Recibir tantas hostias me provocó agobio y tristeza», explicó el actor.

Hasta que en unas semanas cierre su cuenta, el cómico aprovecha la red social para mostrar detalles de su vida e, incluso, adelantar detalles de los Premios Goya.