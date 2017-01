Amal y George Clooney esperan gemelos

Toda la vida asegurando que no tendría hijos y al final le van a llegar dos: un niño y una niña. Varios medios libaneses anunciaron ayer que Amal y George Clooney serán padres de gemelos a la vuelta de unos meses. «Él ha pasado de no querer tener hijos a estar emocionado con la idea de criar a un par de niños que lo llamarán papá», ha contado al 'Daily Star' una persona cercana a la familia de la abogada que asegura que la pareja anda ya buscando detalles para la habitación de los bebés, que podrían nacer en primavera. Según esta misma fuente, la famosa -y carísima- letrada de 38 años se habría sometido a un tratamiento de fecundación in vitro para quedarse embarazada y, aunque al enterarse de que son dos los que están en camino se ha llevado un buen susto, ahora está encantada con la idea de ser madre de gemelos.

Más vale tarde que nunca

La verdad es que al 'rompecorazones' Clooney le ha costado enderezar su vida. Con una lista interminable de conquistas en su haber (desde Kelly Preston a Elisabetta Canalis pasando por Sarah Larson o Talia Balsam, con la que se casó), 'El Pacificador' cayó rendido a los pies de Amal Alamuddin en 2014 a la bonita edad de 52 años. Ahora, a unos meses de cumplir los 55, se convertirá en padre y sellará una historia por la que, la verdad, nadie daba ni un duro.

El soltero de oro de Hollywood ha pasado años asegurando que no volvería a casarse (siempre ha dicho que la primera vez lo hizo solo por contentar a su novia) y que no colaboraría en la complicada tarea de aumentar la población del planeta. Parecía que le bastaba con hacer películas, apoyar todas las causas humanitarias en las que cree, disfrutar con sus amigos, y hasta hace unos años cuidar de Max, el cerdo de 130 kilos que vivía con el actor, pero cuando apareció la experta en derechos humanos su vida cambió. Tanto, que a la vuelta de unos meses había pasado por el altar y se declaraba profundamente enamorado de esa morena tan lista como elegante a la que le costó conquistar. Ahora, el amante marido se prepara para lo que será (aunque suene cursi) el papel más importante de su vida.