Trump confunde a su hija Ivanka con otra mujer en Twitter

Ivanka Trump ha vuelto a ser noticia esta semana. Esta vez no ha sido por su marido, Jared Kushner, y su reciente nombramiento como asesor de su padre, sino por un hecho anecdótico.

Su padre y futuro presidente de Estados Unidos cometió un pequeño error en las redes sociales que la han convertido en noticia. El magnate confundió a su hija en Twitter con otra mujer.

Al parecer, Donald Trump retuiteó un mensaje que expresaba que Ivanka (@IvankaTrump) era «grandiosa, una mujer con verdadero carácter y clase». Pero el futuro mandatario etiquetó en la publicación a otra mujer con el mismo nombre.

" @drgoodspine : @realDonaldTrump @Ivanka Trump is great, a woman with real character and class."

El mensaje llegó a Ivanka Majic, residente en Brighton (Inglaterra), con el usuario @Ivanka. Ni corta ni perezosa, la mujer no dudó en reponder a Trump con un contundente mensaje: «@realDonaldTrump usted es un hombre con grandes responsabilidades. Le sugiero que tenga más cuidado en Twitter y dedique más tiempo a aprender sobre el cambio climático».

@realDonaldTrump@drgoodspine And you're a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about #climatechange. pic.twitter.com/kBMEGZYtig