El enfado de Sandra Barneda con Boris Izaguirre por su salida del armario

Para Sandra Barneda las declaraciones que hizo en 'Hable con ellas' sobre su bisexualidad le han servido no solo para salir oficialmente del armario sino para enfrentarse con Boris Izaguirre que se declaró hace años abiertamente homosexual. La periodista ha sido criticada recientemente por el escritor por sus palabras.

Barneda decía: "Entiendo que es importante que las personas que estamos en el escenario de la vida, y de la misma manera que yo me he pronunciado de política y otros temas, ¿por qué no voy a hacerlo a nivel de orientación sexual cuando todavía existe tanta injusticia?". Una reacción en 'Hable con ellas' que encontró respuesta en una columna de El País de Izaguirre.

El escritor no sabía qué argumentos de Barneda entender porque a su juicio, "había tantos elementos en el sermón de Sandra que no supe a cuál apoyar. Por faltar algo, eché en falta una mención a las primas de riesgo, de las que nadie habla ahora. Mi marido me confesó que tuvo que verlo dos veces. 'Yo entendí que estaba asumiendo públicamente su bisexualidad'. (...) 'Si vas a reivindicar, tienes que decirlo todo lo claro posible', señaló una conocida militante. Por eso, la próxima vez hay que intentar hacerlo con más humor. Porque en el fondo ya nada es tan serio. Ni la sexualidad, ni hacienda, ni el FMI. Ni siquiera Adidas".

Una respuesta que a Barneda le sorprendió sobremanera y sobre la cual ha querido desquitarse ante Rosa Villacastín en Diez Minutos al explicar que "viniendo de Boris no lo entendí, me sorprendió el artículo poniéndome a caldo".