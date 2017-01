Paz Padilla asegura que sus compañeros quieren hundirla

Jorge Javier Vázquez adelanta su retorno a 'Sálvame' porque su presentadora actual, Paz Padilla, no aguanta más. Las malas relaciones con sus compañeros han llegado a tal punto que la humorista asegura en una entrevista en 'La Razón' que quieren hundirla.

"No entiendo lo que está pasando ni esta persecución, y menos ahora que lo dejo", reconoce Paz Padilla en la entrevista de Jesús Mariñas. Para la presentadora, los colaboradores "sólo son mis compañeros de trabajo. Ni salimos juntos ni vamos a cenar. Siempre he mantenido ese distanciamiento, el mismo con el que hace 20 años decidí no conceder entrevistas. Por eso me dolieron las fotos que me robaron".

Padilla, sin embargo, se defiende: "Hago mi trabajo lo mejor que sé y, pese a todo, estoy muy a gusto en 'Sálvame'".