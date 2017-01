Loli Álvarez confiesa en 'Sálvame' que está en la ruina

Loli Álvarez, conocida por haber sido una colaboradora de Crónicas Marcianas, reapareció este lunes en 'Sálvame' para desvelar el drama económico que atraviesa. Llegó al plató del programa de Telecinco y confesó que está arruinada y que debe 75.000 euros, por lo que puede perder su casa.

Se derrumbó en el plató cuando contaba su historia, donde incluso tuvo que acudir a urgencias por ataques de ansiedad. «Hace algunos años estaba saliendo de otros temas procesales y tenía que hacer frente a una serie de pagos y necesitaba 18.000 euros y recurro a este señor con un préstamo que me exigía poner de garantía mi casa».

«Yo estoy en esta situación desde finales de 2008. Y si a mí me engañan es porque en toda esta situación hay un notario de por medio y a mí lo que me dice el notario me lo creo», comenta la artista que añade un dato sorprendente: «Lo más extraño de todo es que cuando te dan el dinero... era dinero en una bolsa de supermercado en billetes de 20 euros».

Loli Álvarez reapareció en televisión tras años de silencio para pedir ayuda y no llegar a una situación límite. Ha prometido que luchará hasta el final, «aunque me tenga que dejar la vida en el camino, aunque tenga que llegar al Tribunal de la Haya».