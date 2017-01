«El buen rollo se acaba cuando pierden»

La primera conquista ya está conseguida... la audiencia. ETB estrenó el domingo ‘El Conquistador’ con nuevo escenario playero (el Caribe colombiano) y el refrendo de los espectadores: 137.000. Así que hoy (22.30 horas) toca el análisis ‘reposado’ en el debate de ‘El Conquis’, que va a ser «una fiesta caribeña para contrarrestar la ola de frío». A los mandos del barco, Patxi Alonso, que compagina el ‘reality’ de aventuras con el concurso ‘Atrápame si puedes’.

Primer examen, superado.

¡Sí! Más que contento, me siento liberado. Esto es como el día de la marmota, no sabes qué hacer ya para no defraudar a la gente.

Este año han sido previsores ¿eh? Menuda tropa han llevado.

Hay que ser conservador porque hay muchas lesiones, abandonos... Aunque la producción con tanta gente ha sido un infierno.

¡Pero si se han ido a la ‘playa’!

Hay añoranza por Argentina pero el año pasado el Amazonas resultó muy impactante porque acabó siendo un sitio muy opresivo. Así que esta vez hemos hecho el triple salto y nos hemos ido a esta zona del Caribe, que por cierto es donde Shakira grabó ‘La Bicicleta’. Queríamos un sitio de mar pero salvaje, y de verdad que lo hemos pasado muy mal.

Parece que hay mucho ‘personaje’ en esta edición ¿no?

Sí, pero esos ‘personajes’ al final son los más seguidores del concurso, no es gente que vaya allí para darse a conocer. Van porque les encanta el concurso.

Y también mucho ‘gallito’.

Hay mucho gallo en el gallinero, efectivamente.

¿Cuánto les va a durar el buen rollo y esa sensación de estar en el paraíso?

Hasta que pierdan el primer juego y vayan al campamento muy pobre, que va a ser un contraste tremendo respecto al rico. Van a tener la sensación de estar completamente aspirados por la selva, se van a sentir unas hormiguitas a punto de ser devoradas.

Un año se tiene que animar a ir de capitán.

¡Noooo! Ni me lo planteo. No tengo cualidades, pero soy un fan del programa. Y del debate, aunque lo veía más tranquilo cuando lo presentaba Iñaki López.

Pues se le ve en su salsa. ¿Le va la marcha?

Sí, lo disfruto, pero al ser el productor, cuando hay alguna crítica al concurso... Es como cuando dicen algo malo de tu hijo, y a ti te parece que tu niño no tiene ningún defecto. Este año tengo que proponerme guardar un poco de distancia.

Deuda con Juanito y Korta

Al que le va la marcha también es a Manu Maritxalar, que este año va de soldado raso.

Él se presentó voluntario, como en la mili. Y nos pareció que le podía dar un plus al concurso.

Menudo recibimiento más pobre le hicieron en su grupo.

Manu carga con esa cruz con un estoicismo... Tiene un papel muy difícil siempre en el programa y lo lleva con mucha dignidad.

Iantzi deslizó que este año iba a haber dos momentos «que iban a dar mucho que hablar».

Va a haber debates duros porque se van a abordar conflictos que van a generar controversia y van a provocar fuego cruzado dialéctico. Son temas heavys.

¿Está cerrada la etapa de Juanito y Korta?

Hace poco estuve con ellos y le dije a Juanito que podría estar bien un ‘reality’ de padres e hijos porque al suyo le gusta mucho ‘El Conquistador’. Tengo una deuda de gratitud con los dos.