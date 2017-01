Se unen contra Alberto Chicote

La pesadilla sale de la cocina. Muchos de los establecimientos que solicitaron ayuda al programa que conduce Alberto Chicote habían mostrado en redes sociales su indignación tras ver en la pequeña pantalla el resultado final del rodaje. Ahora, sin embargo, han decidido que el pataleo no es suficiente consuelo e irán, unidos, un paso más allá. A donde les conducirá el viaje no está aún claro. De momento el jueves los veintidós restaurantes que han constituido la autodenominada Asociación de Afectados por Pesadilla en la Cocina se reunirán en Madrid para decidir cómo hacer valer su versión de los hechos y si pasa por acudir, o no, a los tribunales.

Las impulsoras de la reunión, tras semanas de intercambios de mensajes por Whatsapp, son Manoli, encargada del restaurante Irlanda de Ferrol, y Sole Álvarez, del Café Zamora. Así lo asegura el diario 'La opinión de Zamora', que detalla que ambas se niegan a que sea la de 'Pesadilla en la cocina' la única voz que se escuche.

«En el programa solo se puede lucir Alberto Chicote, no se nos enseña nada de cocina y firmas un contrato que si incumples te obliga a pagar una indemnización que te arruinaría toda la vida», explica Manoli, de familia zamorana, al diario local.

Sole Álvarez, por su parte, ya había hecho público su malestar después de ver el 'Pesadilla en la cocina' que se grabó en su café y que supuso, por primera vez, el abandono de Chicote antes de concluir el trabajo. Según ella, el programa «manipulaba» el contenido, «generando enfrentamientos», cree, innecesarios. Álvarez, que fue duramente criticada en Twitter, llegó a afirmar que el programa incluso se «inventaba pruebas» para justificar que los negocios no cuentan con las medidas de salubridad mínimas.