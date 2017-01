El concursante de la polémica del tongo de '¡Ahora Caigo!': «La gente dice que denuncie, ¿estamos locos?»

Jesús Garrido ha sido el concursante de '¡Ahora caigo!' que más ha dado que hablar estos últimos dias. No era la primera vez que Jesús estaba en el programa y llegaba a la final. En su anterior participación ya consiguió ganar los 100.000 euros y estuvo a punto de volver a hacerlo de no ser por la mala pronunciación.

El programa dijo que la respuesta había entrado fuera de tiempo y por eso no se dio por válida, pero al comprobar que sí había entrado se argumentó que la pronunciación del apellido de Whoopi Goldberg había sido incorrecta.

En las redes sociales se formó un gran revuelo, donde muchos acusaban al programa de tongo.

"Yo sería muy mal jugador si me quejara, encima de que me vuelven a invitar. ¿Qué tómbola te invita cuando has sacado el peluche grande?" declara el concursante que ya ganó con anterioridad el bote en '¡Ahora caigo!'.