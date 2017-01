El hombre habrá pisado la Luna y estará cerca de enviar naves tripuladas a Marte pero como dijo aquél (creo que fue Paco Umbral), moralmente no ha avanzado ni un milímetro desde las cavernas... Por si alguien creía que el viejo cuplé de 'Ay Cipriano, no bajes más la mano' o la ancestral frase de 'cuidado con las manos que luego van al pan' eran algo totalmente superado, que sepa que no. Que siguen vigentes. De lo contrario no se habría armado semejante revuelo en las redes por una foto en la que (aparentemente) Jon Kortajarena le está agarrando un pecho a Amaia Salamanca. Y digo aparentemente porque esa mano parece de él pero el modelo juega al equívoco. Salamanca posa apiñada con cuatro macizos y en la etiqueta que acompaña a la imagen Jon pregunta (finamente, en inglés) «¿Quién la esta manoseando?».

En el fondo, no sabe una qué es más rancio, si que ardan las redes por una banalidad semejante o que hombres supuestamente evolucionados consideren todavía un gesto divertido y bromista toquetear por sorpresa a una amiga. Chavela Vargas, con su 'Ponme la mano aquí, Macorina' (la canción favorita de Felipe González) normalizó bastante lo de meterse mano, pero siempre que sea entre adultos y con 'cita previa', por supuesto. Y aquí la Macorina de turno (Amaia) tiene cara de absoluta sorpresa... No pasa nada. Kortajarena y Salamanca siguen adorándose. Tal vez porque los mejores amigos de una chica ya no son los diamantes, sino los gays. Al amigo gay se le consiente a menudo lo que no se le toleraría jamás a un heterosexual. Además, era el cumple de Marta Ortega. Y si ya en la humilde fiesta de Blas todo el mundo salía con unas cuantas copas de más, en el fiestón de la hija del hombre más rico del mundo ni te cuento.

Con su esmoquin y elegancia el modelo bilbaíno, más que el casposo Cipriano del cuplé, parece 'El caballero de la mano en el pecho... ajeno'. Pero eso tampoco le disculpa. Para redimirse, tendría que reciclar esa imagen y ponerla a trabajar por una buena causa, como hacen tantos famosos. Hoy en esto todo vale. Si dejarse de depilar el sobaco ayuda a evitar los recortes en Sanidad, no me extrañaría que a alguien se le ocurriera que esa imagen puede contribuir... No sé. ¿A la lucha contra el cáncer de mama?