Cristina Cifuentes le roba el 'Chester' a Risto

Risto Mejide regresó este domingo a Mediaset y en la primera entrega de su nuevo 'Chester in love' entrevistó a Nacho Vidal, Cristina Cifuentes y Miguel Poveda. Todos hablaron sobre el amor pero fue la Presidenta de la Comunidad de Madrid la que más aprovechó su charla.

Cifuentes le dio la vuelta al programa y se convirtió en entrevistadora para hablar con Risto de su relación con Laura Escanes, la joven bloguera de 20 años. Cristina Cifuentes confesó haberse sorprendido con el noviazgo de su compañero de sofá. «Pensé: es humano y le pasan las cosas que nos pasan a todo el mundo».

Cifuentes también aseguró sobre Escanes que «es una chica guapísima, no me extraña que te hayas enamorado. Pero, dime una cosa, seguro que será más guapa por dentro porque lo otro se pasa con el tiempo». «El amor tiene una parte importante de química. Pero, eso por sí solo no es amor, es atracción física que puede quedarse ahí, puede desaparecer o puede convertirse en otra cosa», añadió.

Cifuentes también confesó que le gustaba ver a Risto sonriente y feliz. «Me gusta verte enamorado y, más que enamorado, ilusionado. Me parece muy bien, ella es guapa y maravillosa. Aunque, quizá estás demasiado expuesto», valoró.