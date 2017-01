Alaska y Mario opinan de Toño Sanchís en GH VIP

Gran Hermano VIP y la nominación masiva hacia Toño Sanchís está dando mucho que hablar fuera de la casa. El exmánager de Belén está en el punto de mira de sus compañeros siendo el más votado por ellos para abandonar la casa. Y como no podía ser de otra manera Alaska y Mario Vaquerizo no han querido perder la oportunidad de comentarnos cómo ven el paso de Toño por el reality. Alaska y Mario son sin duda una pareja de lo más mediática y aunque ya hemos visto su vida retratada en un reality confiesan que no se meterían como concursantes de GH VIP.