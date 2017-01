Toñi Moreno desvela su drama personal

El 2016 que acabamos de despedir ha sido un mal año para Toñi Moreno. Ella misma así lo ha contado. Durante el estreno este lunes de su nuevo programa 'Gente maravillosa' en Canal Sur - "el proyecto más personal de mi vida", dijo-, la periodista ha querido compartir con los espectadores los malos momentos que ha atravesado. La gaditana sorprendió en la emisión de su recién estrenado espacio con una sincera confesión dirigida a su audiencia. "Estos últimos meses de mi vida, diría un año o año y medio, han sido durísimos", empezó diciendo la presentadora. "Seguro que todos los que me estáis viendo habéis pasado una racha en vuestra vida en la que dices 'a ver si se va'", declaró. "Empiezas por una cosa, yo perdí el trabajo, y con él se empiezan a ir muchas otras como los amigos que pensabas que eran amigos", decía Moreno visiblemente emocionada durante su discurso. "Pasé una racha muy mala en la que me hacía reflexiones como 'no me lo merezco', 'por qué me está pasado a mí si no me considero una mala persona y 'por qué todo y a la vez'. Entonces ocurrió algo que ha hecho que sea una persona diferente, y es que todo se puso en su lugar", añadió.

Y es que a la falta de trabajo que comentó Toñi Moreno. se sumó una desgracia familiar: "Diagnosticaron a mi padre un cáncer y lo perdí en dos meses. Entonces, aquello que me parecía tan grave dejó de tener importancia. Fue en abril de este año y pensé que no podría superarlo", explicó conteniendo las lágrimas con un nudo en la garganta.

La ayuda de personas que habían pasado por su misma situación fue clave para que la presentadora superara ese bache: "Entonces conocí a gente maravillosa que lo había superado. Por eso este programa se llama 'Gente maravillosa'. Fui a psicólogos pero quien me ayudó fue gente que habían pasado por ese duelo, y me dijeron que mi padre no se merecía ver cómo desaprovechaba la vida", relató. "Me di cuenta de que hacía falta un programa donde esta gente maravillosa anónima, que ha pasado por todo lo que se pasa en la vida, siempre te pueden ayudar".

"En este programa todos los 'noes' los vamos a convertir en 'síes'. Pregúntate qué es lo que te hace ser infeliz y a todo lo que le digas que 'no' nosotros le vamos a dar la vuelta y lo vamos a convertir en un 'sí'", sentenció la periodista antes de comenzar con el contenido del programa.