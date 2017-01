Selena, pillada con The Weeknd

Antes de que surgieran rumores, antes de que en las redes sociales llegara a plasmarse la posibilidad de hubiera algo entre Selena Gomez y Abel Tesfaye, conocido como "The Weeknd", han sido fotografiados besándose en la calle.

No por inesperada ha sido mejor recibida la noticia y Bella Hadid, ex pareja del cantante, ha dejado de seguir a Selena en las redes. La modelo, que fue la pareja de The Weeknd hasta hace unos meses, no ha dejado de seguir a su expareja. La cantante, por su parte, también la sigue en sus cuentas sociales.

Ni Bella, ni The Weeknd, ni Selena han comentado nada al respecto. Las fotos, eso sí, lo dicen todo.

Selena Gomez and The Weeknd spotted in Santa Monica pic.twitter.com/g5kMmKSte9 — Selena Gomez News (@SelenaHQ) 11 de enero de 2017

More Selena Gomez and The Weeknd spotted kissing in Santa Monica (January 10th) pic.twitter.com/yVKLIn9Oxj — Selena Gomez News (@SelenaHQ) 11 de enero de 2017

Bella y The Weeknd rompieron su relación en noviembre. Volvieron a coincidir en el desfile de Victoria's Secret, donde él cantó y ella se estrenó como ángel.

El año de Selena

2016 fue un año duro para la cantante, pero parece ser que el 2017 está siendo muy bueno. Nuevas ilusiones, más fuerza... Parece que incluso a Paris Hilton le parece que Selena derrocha fuerza y energía.