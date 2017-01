Kiko Matamoros perdió la virginidad con una prostituta en Bilbao La Vieja

El colaborador de 'Sálvame Deluxe', Kiko Matamoros, perdió la virginidad en Bilbao La Vieja con una prostituta. Así lo confesó este viernes en el programa después de que Santiago Segura confirmara, en el 'polideluxe', que él tuvo su primera relación sexual a los 22 años.

Al conocer este dato, Matamoros contó que él «estaba agobiado porque salía con gente mayor que él y todos habían perdido la virginidad y me decían que no sabía lo que me estaba perdiendo». Al final terminó confesando que fue «en el barrio de la Palanca en Bilbao -lo que corresponde a la calle Cortes y sus adyacentes- con ayuda de una profesional. Me llevaron mis amigos como regalo de cumpleaños».

El famoso tertuliano aseguró que aquella experiencia no fue muy higiénica. «Había una palangana y ahí no había ni higiene ni nada. Pero esto hay que contarlo, hombre», terminó diciendo Kiko Matamoros.