Los retornos más esperados llegan en 2017

El 2017 viene cargado de novedades para los más seriéfilos y este año tenemos de sobra para no aburrirnos. Aquí te traemos las fechas de la vuelta tras el parón de navidad y los estrenos de las nuevas temporadas.

No te pierdas los nuevos capítulos de tus series, ve sacando la agenda para apuntar cuando vuelven. Te contamos los estrenos de las más esperadas como Juego de tronos, Stranger things o House of Cards.

Y aunque aun no tienen fecha de estreno también hay confirmadas nuevas temporadas para 2017 de series como Shameless, Black Mirror, American Horror Story, Narcos y Prison Break.

El formato de miniserie parece ser una de las apuestas de este año, especialmente para HBO. Además de las miniseries, spin offs y continuaciones son algunas de las propuestas más recurridas del 2017.

La cuarta temporada de Sherlock ha sido el primer estreno del año. El 1 de enero llegó la versión de Steven Moffat del detective más versionado de la historia.

Taboo, creada por Steven Knigth y Tom Hardy, está ambientada en 1814 y cuenta una historia de venganzas, repartidas en ocho episodios. Llegará a la pantalla el 7 de enero.

David Lynch vuelve al universo de Twin Peaks 25 años después, en la primavera de 2017, Habrá tanto miembros del reparto original, como nuevos personajes. La tercera y última temporada de The leftovers también llegará en primavera.

The Good Fight, el esperado spin off de The Good Wife de la CBS, se va a poner en marcha este año. El episodio piloto contará la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. La serie se estrena el 19 de febrero.