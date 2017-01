Pedroche da la campanada: ¿fue su vestido un plagio?

Cristina Pedroche se ha convertido en toda una experta en dar la campanada. Y no solo en Nochevieja, cuando sus apariciones frente al reloj de la Puerta del Sol llevan camino de convertirse en un clásico navideño a la altura de la capa del defenestrado Ramón García o el rojo pasión de Anne Igartiburu. Lo logró hace un año gracias a unas transparencias que cortaban el aliento, y repitió en esta última edición presentándose ante los 2.319.000 espectadores de Antena 3 con un escotadísimo modelo de trapecista que parecería lo menos indicado para la gélida noche, si la cadena no hubiera caldeado previamente el ambiente generando una inusitada expectación. La estrategia funcionó a la perfección, disparando el 'share' del programa hasta la segunda posición. Lo que no estaba previsto es que el eco de las campanadas llegue ahora amplificado desde Sudáfrica en forma de duras acusaciones de plagio.

«A mí lo que realmente me perturba es que lo que le han puesto es una copia baratísima de un body corset de Mister Pearl». Con esta frase irrumpía ayer el diseñador y estilista Ralph Frew en las redes sociales, donde se discutía con pasión sobre la conveniencia del vestido y las medidas de su portadora.

Después de que Cristina Pedroche y Josie, su estilista, hubieran explotado convenientemente la controversia recorriendo los platós para dar todo tipo de detalles de la «constelación de estrellas», como bautizaron el breve traje de noche, esta acusación cayó como una bomba.

¿Qué hay de cierto en ella? Es indudable que ambos diseños muestran notables similitudes, tanto en su atrevido patrón como en los adornos que lo festonean. Consciente de que una imagen vale más que mil palabras, Frew colgó en su perfil fotos de ambas prendas para que cada cual compare y emita su veredicto.

El presunto plagiado, Míster Pearl, es en realidad el diseñador sudafricano Mark Erskine-Pullin, un apasionado de los corsés cuyas creaciones han vestido la piel de múltiples famosas, entre ellas la reina del burlesque, Dita Von Teese.