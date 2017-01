El doble funeral de Carrie Fisher y de Debbie Reynolds

Billie Lourd, actriz de 'Scream Queens', es hija de Carrie Fisher y nieta de Debbie Reynolds. Ha subido a su perfil de Instagram una fotografía de ella, cuando era niña, junto a lsu madre y su abuela. Ha querido agradecer el apoyo recibido tras la doble muerte.

"Recibir todos vuestros rezos y palabras amables durante la semana pasada me ha dado fuerzas durante un tiempo en el que he pensado que las fuerzas no existían (...) No existen palabras para expresar cuánto echaré de menos a mi 'Abadaba' y a mi gran y única 'Momby'. Vuestro amor y apoyo significa el mundo entero para mí", ha escrito bajo la instantánea.

Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Una foto publicada por Billie Lourd (@praisethelourd) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 10:09 PST

El doble funeral de Katy Selden de 'Cantando bajo la lluvia' y la princesa Leia de 'Star Wars' será el jueves, 5 de enero, en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles. El acto de homenaje tendrá lugar en las instalaciones de la familia en Beverly Hills y será solo para familiares y amigos cercanos.