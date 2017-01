Eloísa González, presentadora de las campanadas en la televisión canaria: «Ni noté fresquito, ni nada»

Eloísa González ha sido, muy a su pesar, la única que ha conseguido generar casi tanta espectación como Cristina Pedroche en Nochevieja. La presentadora, encargada de dar las campanadas en la televisión canaria, mantuvo en vilo a la audiencia y a las redes sociales, muy pendientes de un vestido que amenazaba con jugarle una mala pasada. Y así fue. Un usuario subió a Twitter una imagen en la que parecen verse las partes íntimas de la chica a través de una abertura demasiado pronunciada. En cuestión de minutos el 'triangulillo', como lo han bautizado en internet, se hizo viral.

La imagen, no obstante, podría tratarse de un montaje, ya que la presentadora de las campanadas en la televisión canaria asegura que sí llevaba ropa interior. «Ni me enteré, ni note fresquito ni nada. Sí iba con ropa interior y además con medias», asegura, y quita hierro al asunto en declaraciones a El Español: «Fue una simple anécdota, pero es que las redes sociales ahora están a ver qué pillan».

Lo que sí es cierto es que el vestido fue difícil de llevar y que por televisión se pudo ver más de la cuenta. «Estaba continuamente con la mano agarrándome la falda porque no me fiaba de la abertura, pero hubo un momento que me tuve que girar para hablar con mi compañera y mientras me daba la vuelta se levantó el viento y fue ahí cuando me avisaron por pinganillo de que se me había visto 'algo'», reconoce Eloísa González.

Fueran lo que se vio las medias como asegura ella, o ese algo más que dicen las redes sociales, lo cierto es que el 'triangulillo' se ha convertido en una de las anécdotas de la Nochevieja.