Bertín Osborne, sobre Papá Noel: «¿Quién conoce al gordo este, que no es ni español?»

Bertín Osborne ha trabajado en dos programas especiales navideños de 'Mi casa es la tuya'. Uno con Raphael, el 26 de diciembre, en el que ambos repasaron al piano los grandes éxitos del cantante, y otro dedicado al humor en el que el presentador invitó a su finca sevillana a Arévalo, Carlos Latre, Millán Salcedo, Fernando Esteso, Manolo Sarriá y Mari Carmen con Doña Rogelia, para celebrar la llegada de 2017.

Como es habitual, el autodenominado "cantante, presentador, empresario pero sobre todo padre y apasionado del campo y los caballos" soltó algunas frases que la audiencia comentó en las redes sociales.

En una particular conversación en torno a Papá Noel junto a Arévalo, Bertín Osborne dijo: "¿Quién conoce al gordo este, si no es ni español siquiera?". Siguió después hablando de Halloween. Según él, "es un coñazo esto de los extranjeros, que lo han metido aquí con calzador. Igual que Halloween, que salen todos disfrazados cuando no se ha celebrado aquí ni nada", dijo a continuación el presentador, a pesar de que Halloween es una fiesta de origen Celta (considerado como su Año Nuevo) que ya se celebraba en España, Centroeuropa o las islas británicas antes de que la migración irlandesa la trasladara a Estados Unidos a mediados del siglo XIX.