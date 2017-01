Anne Igartiburu lanza una 'pullita' a Cristina Pedroche

Anne Igartiburu ha querido reivindicar el trabajo a conciencia que se hace tras las cámaras para las campanadas y, sobre todo, destacar el valor del equipo. Para ello ha lanzado un hashtag que, es incuestionable, supone una pequeña 'pullita' a Cristina Pedroche o, al menos, al revuelo que se genera año sí, año también, entorno al atuendo que luce.

En concreto la presentadora de TVE publicó hace dos días una foto del 'backstage', donde aparece parte del equipo que dio las campanadas en La 1, junto al mensaje: «Todos a una en el equipo!! #noescuestiondeunvestido... gracias a todos!». Una reivindicación que no ha pasado desapercibida y ha generado cierto revuelo mediático.

Este martes, dos días después de esa publicación inicial, Anne Igartiburu ha querido matizar sus palabras, aunque ha acabado por intentar apagar el fuego con gasolina. «Por aclarar más que nada.. ni 'zascas', ni dardos a mi querida @cristipedroche, ni nada que se le parezca (los que me conocéis, me conocéis!). Pero sí una 'pequeña' reflexión: no es cuestión del vestido que luzcamos las presentadoras. Hay un equipo, que se entrega para una labor, y hay mujeres que hacen su trabajo con profesionalidad cada día delante de una cámara. Enhorabuena a todos y feliz 2017!! #megustalatele #noescuestiondeunvestido», ha publicado en Instagram.