'Gran Hermano': Aritz y 'El gato encerrado', a la gresca en Twitter

'Gran Hermano' estrena el 2017 con polémica. El concursante de 'GH 16' Aritz ha afeado a 'El gato encerrado' un comentario subido de tono que le hizo a su compañera de edición Marta Peñate a través de las redes sociales.

«Las mujeres fuertes hacen frente a los obstáculos d la vida, en ocasiones con lágrimas en los ojos, pero siempre llevando la cabeza en alto», escribía Marta junto a una foto en la que aparece vestida con una camisa y sombrero. «Sobra la camisa», respondía David Cano, el nombre real de 'El gato encerrado'.

Marta, de 'Gran Hermano 16' se tomó el comentario a broma y respondió: «Esa la tengo también eh! Jajajajaja». Entonces el tono 'hot' de la conversación subió un par de grados con la siguiente respuesta de 'El gato': «Eres muy mala».

A Aritz la conversación no le sentó nada bien y no dudó en mostrar su indignación en Twitter. «Lo que sobra es esa mierda de comentario. Me da igual que a Marta le caigas bien, das mucho asco @DVDCano», escribió. «MmmMMm siiii.. Dime más.. Dime más. - ¿Estamos locos o que? ¿Eres muy mala? ¿Eres tu gilipollas? BABOSO!»