Instagram 'pasa' del vídeo más sexy de Kylie Jenner

Disgusto para la pequeña del clan Kardashian y en su terreno: las redes sociales. Kylie Jenner ha compartido un vídeo en Instagram en el que pone toda la carne en el asador. Casi literal. La celebrity aparece en 'topless', mojada, contoneándose y restregándose con su pareja, el rapero Tyga, en el que es, sin ninguna duda, su clip más 'hot'. Y sin embargo la red no se ha vuelto loca. ¿Qué ha pasado?

El vídeo ha sido realizado por la directora de fotografía Sasha Samsonova para la revista W y, según revela el portal de noticias HollywoodLife.com, llevaba varias semanas guardado en un cajón hasta que Kylie decidió regalarles la vista a sus fans por Navidad. Sin embargo, la respuesta de Instagram no ha sido la esperada. Porque a pesar de que ha logrado 5 millones de 'likes', no ha registrado esta cifra hasta llevar dos días colgado en internet. Un número que se queda muy lejos de los 9,6 millones de 'me gusta' que JLo consiguió en apenas 24 horas con bastante menos esfuerzo, y sensiblemente inferior al respaldo al que está acostumbrada la propia Kylie Jenner, cuyos vídeos en Instagram superan fácilmente la barrera de los diez millones.

El vídeo completo, que se puede ver en el Instagram de W magazine, no ha tenido más éxito. Apenas 100.000 me gusta para semejante alarde de curvas.