George Michael: su herencia millonaria

Una insuficiencia cardíaca provocó que George Michael dejase huérfanos antes de tiempo a los millones de seguidores que le veneran en todo el mundo. Cierto es que el artista no atravesaba su mejor momento. Sus problemas con las drogas, sus escándalos sexuales –que le costaron dos detenciones– y ausencia de nuevos proyectos hicieron difíciles los últimos años del cofundador de Wham!, grupo con el que se inició y se hizo famoso en la industria musical junto a Andrew Ridgeley.

El cantante, compositor y productor, de 53 años, no estaba en sus mejores momentos, pero seguía siendo uno de los diez músicos más ricos de Reino Unido, gracias a una trayectoria profesional de 35 años, en la que vendió más de 100 millones de álbumes. Según el 'Daily Mirror', la fortuna de George Michael se estima en más de 122 millones de euros entre activos, propiedades inmobiliarias y una amplia colección de arte.

Sus posesiones incluyen el hogar donde falleció, valorado en 6 millones de euros; un piso en Los Ángeles (más de 3 millones), su otra residencia londinense en Highgate (8 millones) y una casa en Sídney (3,5 millones). Además, George Michael también poseía un amplio repertorio de piezas de arte, entre las que se encontraban obras de artistas de la talla de Banksy, Damien Hirst y Tracey Emin.

¿Quién se llevará la fortuna de George Michael? Al no tener descendientes, la misma publicación asegura que en su testamento se encuentran sus dos ahijados, Roman (de 23 años) y Harley Moon Kemp (27). Ambos son hijos de Shirlie Holliman, quien formaba parte del grupo que acompañaba a Wham!, y su marido Martin Kemp, bajista de Spandau Ballet. Un apadrinamiento fruto de los más de 30 años de amistad que le unían con el matrimonio. Incluso, fue el propio George Michael quien presentó a la pareja y, como ha declarado Martin en muchas ocasiones, el fallecido músico fue su «gran estrella», el que le acompañó en los mejores y peores momentos de su vida.

Entre las afortunadas también podría encontrarse Bluebell Madonna, hija de la ex Spice Girl Geri Halliwell y ahijada de su antiguo amor Kenny Goss, con el estuvo más de diez años y con el que se rumoreaba recientemente que volvía a mantener una relación. Pero estos no serán los únicos. George Michael fue padrino también de los dos hijos de su primo Andros. Y, por si fuera poco, se espera que también haya dejado una importante cantidad a sus dos hermanas, Melania y Yioda. Lógicamente, entre los pretendientes a su gran herencia, se encuentra quien era su actual pareja, Fadi Fawaz.

Muchos posibles beneficiarios para la millonaria fortuna que ha dejado George Michael gracias a los frutos de su exitosa carrera con clásicos como 'Wake me up before you go go' o 'Last Christmas'. Sin olvidarse, por supuesto, su inconfundible voz, que ya solo se podrá disfrutar a través de sus canciones.