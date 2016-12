Si me preguntaran qué es lo que más me gusta de la Navidad probablemente respondería que los mercadillos. Y por lo atiborrados que están, diría que no soy la única que piensa de esta manera. Hasta me ha dado por sospechar que el interés que siguen despertando los belenes en la era de las iglesias vacías se debe principalmente a lo que tienen de mercadillo: esa composición heterogénea de pastores, artesanos, mercaderes... Los mercadillos, con su barroquismo, su abigarrada abundancia, sus lucecitas, sus cachivaches, sus puestos de mil colores y mil olores, son el último refugio de la Navidad laica, una catedral pagana de los sentidos donde a cada paso se produce un acto de fe (aceptar tarjetas de crédito) y donde se realizan mágicas transubstanciaciones (un trozo de plástico transformado en vil metal) que harían palidecer a las relatadas en la Biblia. Agnóstico de cualquier doctrina, harto de letanías y heroico superviviente de la última cena de Nochebuena, donde hasta en las mejores y más unidas familias vuela algún que otro cuchillo, al ciudadano moderno no le queda otro consuelo durante la Navidad que acurrucarse al amoroso abrigo del mercadillo. Y comprar para olvidar. Esto lo saben muy bien los terroristas islámicos, que cuando deciden aniquilarnos en masa no acuden a las iglesias sino a nuestras ferias profanas, a esos mercados que tanto se asemejan a sus zocos. Y tal vez pretendan atentar contra nuestro estilo de vida pero paradójicamente ellos suelen ser los primeros en catapultarse al más allá calzados con el último modelo de Nike. Admitámoslo, de aquí a Lima, de Algeciras a Estambul, la cultura del bazar es hoy la verdadera religión universal, el nuevo opio del pueblo, el auténtico credo ecuménico capaz de hermanar a Oriente con Occidente. Hoy Cristo no expulsaría a los mercaderes del templo, más bien tendría que echar a los sacerdotes del mercadillo, el lugar donde se oficia la ceremonia que más nos iguala e identifica hoy a todos: el consumo. La auténtica alianza de civilizaciones empieza por el trueque y la compraventa, lenguaje universal que no precisa de traductores. Bunkerizados o no, los mercadillos siguen siendo irresistibles. Es Navidad hermanos... compremos.