Habla el repartidor al que llamaron 'cara anchoa': «El vídeo está manipulado»

El vídeo de «Mr. Granbomba», el «youtuber» agredido por un repartidor tras referirse a él como «cara anchoa», continúa siendo uno de los virales del momento. Sergio Soler, el autor de la broma que decidió hacer pública su agresión en la plataforma de vídeos, ha confesado a los medios de comunicación el «auténtico calvario» vivido tras una pesada borma de la que, dice, está muy arrepentido y por la que incluso ha llegado a «recibir amenazas de muerte».

La versión de Sergio Soler, que también ha aportado fotografías de las lesiones causadas por agresión, se completa ahora con las palabras del repartidor que propinó un bofetón a «Mr.Granbomba». El hombre, cuyo nombre no ha trascendido a los medios, ha concedido una entrevista a «Espejo Público» en la que ha asegurado que mucha gente le ha reconocido por la calle a pesar de que su rostro estuviera pixelado en el vídeo. El repartidor ha aprovechdo la entrevista para pedir a la gente «que no increpe al youtuber ni acuda más a su domicilio» a pesar de lo sucedido.

Según la versión del repartidor, Soler le habría insultado en dos ocasiones. «Me llamó dos veces 'cara anchoa'. Estaba trabajando y tenía mucha tensión encima». El hombre, además, asegura que «le pedí varias veces que se fuera, no lo hizo y me lo quité de encima así». Asimismo ha reiterado que, aunque no puede proporcionar más datos de la historia hasta el momento del juicio, la historia no es como la muestra Soler: «El vídeo está manipulado», asegura.