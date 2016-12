Ya hay fecha para el estreno de 'GH VIP'

El pasado miércoles Antonio Rossi ha sido filtró sin querer la fecha del estreno de 'Gran Hermano VIP' en 'El programa de Ana Rosa'. Sucedió cuando Toño Sanchís, invitado al espacio matinal de Telecinco, fue preguntado por su participación en el reality.

En ese momento Rossi afirmó que "te veríamos entrar por la puerta el 8 de enero". Sin embargo, el periodista matizó lo dicho a FórmulaTV. "Yo no afirmo nada. No tengo información. He dicho el 8 porque es domingo, sin más. Disculpad que os cree confusión", recoge el citado medio.