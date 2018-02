Verónica Echegui: «Si algo me da miedo, ¡allá voy!»

Rodando series en Inglaterra, comedias en Italia y thrillers en Hollywood (con Bruce Willis), ha lanzado su carrera internacional. Pero vuelve a nuestro cine interpretando a una millenial que trata de sobrevivir a la crisis de los 30 (y del amor) junto a Álex García, su pareja en la vida real.

Oído en el metro: "Te digo que era La Juani". "¡Qué va a ser, si esta chica era superguapa!". "Es que La Juani era superguapa". "¡Qué dices, pero si era una choni!". "Pues alguna actriz famosa es". "Yo me veo todas las series y te digo que no". "Pues a mí me suena mucho". "Pues será de otra cosa..". La anécdota tiene unos cuantos años pero es real. Si te cruzas con Verónica Echegui por la calle, puede que algo en tu cerebro haga clic, pero tus neuronas se vuelvan locas intentando ubicarla.

"Me pasa mucho -se ríe la actriz-, noto que a veces la gente me mira, les sueno de algo pero no me sitúan. Así que puedo tener una vida bastante anónima". Es la cuadratura del círculo de la vida de una actriz: encadenar un papel con otro y aun así, sortear los estragos de la fama. Si alguna vez temió que aquel primer papel tan potente en Yo soy la Juani (la película de Bigas Luna de 2006), pudiera encasillarla, ella despejó todas las dudas, adoptando otras decenas de caras radicalmente diferentes dentro y fuera de España, Hollywood incluido.

