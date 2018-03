Xabi Alonso, premio 'Deportista cinco estrellas: «Le doy tanto valor a este premio como al Tambor de Oro»

Xabi Alonso comparó el premio 'Deportista cinco estrellas' con el Tambor de Oro que entrega el Ayuntamiento de San Sebastián por ser ambos «reconocimientos que llegan desde casa y, por tanto, más emotivos si cabe». El exfutbolista quiso compartir el momento en el que recogió el premio con «todas aquellas personas que me han acompañado en estos años» desde que jugó en la Real hasta que colgó las botas a final de la pasada temporada. «Me he sentido querido en Liverpool, en el Real Madrid, en Múnich y también aquí. Solo puedo estar agradecido».

El jugador, sentado en la mesa presidencial entre su agente Iñaki Ibáñez y su esposa, la donostiarra Nagore Aranburu, agradeció las palabras pronunciadas por el director de El Diario Vasco, José Gabriel Mujika, quien destacó el «compromiso, profesionalidad y humildad» del tolosarra dentro y fuera del campo. «Este galardón 'Deportista cinco estrellas' es un cariñoso reconocimiento a un gran futbolista con un palmarés inigualable que ha llevado en su corazón los colores de la Real allá donde ha estado. Su talento como deportista ha sido superlativo y espero que lo siga ofreciendo en el futuro», remarcó.

El diputado de Deportes, Denis Itxaso, también tuvo palabras para él y para el resto de premiados: «Son deportistas que son referentes por su capacidad de rendimiento al competir y por los valores que encarnan». El concejal de la misma cartera en el Ayuntamiento de San Sebastián, Martin Ibabe, destacó la generosidad de Alonso por ser embajador de la ciudad y el territorio, en todos los sitios en los que ha jugado. «Siempre estaremos en deuda contigo. No podremos pagarte nunca por llevar nuestra marca por el mundo. Xabi, eres un ejemplo de valor infinito de esta ciudad y de Gipuzkoa».

Ibabe excusó la ausencia del alcalde Eneko Goia por motivos personales, al que le hubiera hecho «mucha ilusión» poder estar con Alonso y al que admira, según trasladó, y felicitó a las gentes de esta casa porque mediante la entrega de estos galardones «se pone de relieve lo que es San Sebastián».

El jugador, retirado de los campos, volverá a calzarse las botas por primera vez. Será el sábado en el partido solidario que enfrentará a leyendas del Liverpool y del Bayern de Múnich en Anfield. Jugará una parte con cada equipo, siempre que el físico le acompañe, confesaba ayer en el ambiente relajado en el que se desarrolló la gala.

Su trayectoria Su formación previa en el Tolosa, Antiguoko y Eibar, su debut y consolidación en la Real Sociedad, su presencia en el Liverpool, Real Madrid y Bayern, y su participación con las selecciones de Euskadi y española, jalonan una trayectoria deportiva plena de éxitos y un ejemplo como persona y deportista.

DEPORTISTAS LEYENDA

Luis Arconada, exportero de la Real «La Real saldrá adelante, remontaremos seguro»

El jurado de estos premios no dudó. Si había que dar un premio leyenda a un deportista Luis Miguel Arconada (San Sebastián, 1954) encarnaba todos los valores. El portero, al que se le pudo ver en conversación con los expresidentes de la Real presentes en el acto, confesó que tiempo después de haber colgado las botas recibir un premio «tan importante» le llena de orgullo. «Uno no se acaba acostumbrando a los premios», confesó con timidez quien siempre será como considerado como uno de los más grandes guardametas de la historia y protagonista de uno de los cánticos más recordados en Atotxa, el 'No pasa nada, tenemos a Arconada', como recordó el conductor Mitxel Ezquiaga.

Partícipe de todos los grandes títulos que tiene la Real y ganador del premio Zamora en tres ocasiones, sus palabras en torno al equipo siempre son tenidas en cuenta. Ayer todos los presentes esperábamos que valorara la actual situación y él, sabedor de ello, no falló: «Un día como hoy no se puede decir mucho más que ojalá que el equipo salga adelante. Seguro que remontamos». El gran portero de la Real campeona, su capitán, el que mejor representa la mejor historia de nuestro club, confía en que Aperribay y su equipo acierten en la toma de decisiones. «Será la mejor para el club y por tanto para Gipuzkoa», advierte.

Su trayectoria Con la Real ganó dos títulos de Liga, una Copa y una Supercopa. Se hizo con tres trofeos Zamora al portero menos goleado de Primera. Era el capitán. Con la selección participó en dos Copas del Mundo (1978 y 1982) y dos Europeos (en Italia 80’ y Francia 84’).

Teresa Motos, exjugadora de hockey hierba «Es la guinda del pastel a un año de celebraciones»

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 e integrante del mejor equipo de hockey hierba que ha tenido la Real, Teresa Motos (San Sebastián, 1963) calificó este premio leyenda como «la guinda al pastel» tras un año intenso de reconocimientos al cumplirse las bodas de plata de la medalla de oro olímpica lograda en Terrassa. «Es la culminación a este año tan bonito de celebración. Me siento orgullosa y agradecida», advirtió.

Motos, madre de dos hijas universitarias, estuvo acompañada ayer por su hermano, Lorenzo, padre del jugador de baloncesto Mikel Motos. Entre plato y plato recordamos aquellos años maravillosos y sobre todo aquel equipo que no había competido nunca en unos Juegos y acabó colgándose el oro después de meses de preparación. Aquella gesta será irrepetible. Recuerdo de ello, lucía unos bellos pendientes con la imagen de Cobi, la mascota de Barcelona '92.

En breve, Motos volverá a Terrassa, regresará con la selección +50 para jugar el Mundial. Será el próximo verano cuando vuelva a reencontrarse con algunas de las que fueron sus compañeras. «Nos vamos a reunir más de tres mil jugadoras de todo el mundo. Va a ser una fiesta del hockey como hace mucho no se recuerda. Estamos con muchas ganas».

Su trayectoria Con la Real se proclamó 5 veces campeona de la Liga (1986, 93, 94, 97 y 98) y dos veces de la Copa 1987 y 1994). Con la selección. Jugó 176 partidos internacionales. Su mayor éxito fue la medalla de Oro en los Juegos de Barcelona. También jugó en Atlanta 1996, donde acabó octava.

DEPORTISTAS DEL AÑO

Lucas Eguibar, snowboarder «El apoyo de la gente tras los Juegos ha sido increíble»

El domingo cerró su temporada internacional con un segundo puesto final por equipos en la Copa del Mundo y la sexta plaza en la general individual. «Apenas he tenido tiempo de pasar por casa para cambiarme de ropa», se excusó. El lunar de Lucas Eguibar (San Sebastián, 1994) esta temporada ha estado en los Juegos Olímpicos. Estaba para luchar por las medallas, era uno de los favoritos a subir al podio, y no lo pudo conseguir, acabó en el puesto 33º. Una caída le dejó fuera de combate. Pero ese mal trago lo ha llevado mejor con las decenas de mensajes que le han llegado a través de las redes sociales, según confesó ayer: «Solo puedo estar agradecido por el apoyo de la gente. Ha sido increíble. Han sido muchos más mensajes que cuando he ganado». Él es uno de los deportistas del año para el jurado de estos premios 'Deportistas cinco estrellas'.

Abanderado de la delegación española en Pyeongchang, Eguibar volverá a ser uno de los candidatos ganar el Globo de Cristal en la temporada que viene. Es joven, técnicamente de lo mejorcito del panorama internacional y compite como pocos. «Descansaré en cuanto compita en el Nacional y luego ya empezaré a pensar en la temporada que viene. Ha sido un año duro físicamente pero también en el aspecto psicológico. Necesito descansar».

Su trayectoria Ganador del Globo de Cristal en 2015. Esta temporada ha terminado en la sexta plaza de la general y segundo por equipos con Regino Hernández. Ha participado en dos Juegos Olímpicos. En Sochi acabó séptimo y en los últimos de Pyeongchang, el 33º.

Batelerak, remeras de San Juan «Seguimos rompiendo barreras como deportistas»

Protagonistas de una de las imágenes más espectaculares del último año deportivo en Gipuzkoa, cuando ganaron la Bandera de La Concha en unas condiciones de mar infernales como pocas veces se habín visto en los últimos años, las Batelerak de San Juan recibieron ayer el aplauso por esta gesta y por su forma de entender el deporte. Maialen Arrazola y Anartz Gereño, entrenadores de la trainera arroxa, confesaron ayer que 'esa Concha' la recordarán siempre «por el nerviosismo que vivimos dentro de la trainera». Esa victoria de la 'Batelerak' se sustentó en la experiencia de una tripulación soberbia por calidad y horas en el gimnasio y en la tosta. No hay secretos. Ni siquiera se le puede achacar que bogara por la mejor calle. Fue la misma para todas. La cuatro. Una recta que las olas inundaron de muros y socavones que sumieron a las traineras en una prueba de supervivencia.

Las Batelerak son hoy la trainera a batir. Han hecho doblete Liga y Concha en los últimos cuatro años, pero estos éxitos no nublan la vista de sus integrantes. Siguen trabajando duro cada día, hoy ya entrenadas solo por Anartz Gereño. «Lo importante es que sigamos rompiendo barreras como mujeres y como deportistas. Gipuzkoa sigue dando pasos al frente en este sentido. Es un ejemplo a seguir», advirtieron.

Su trayectoria Han ganado las cuatro últimas Ligas Euskotren y las cuatro últimas ediciones de la Bandera de La Concha No hay otra trainera igual. Hoy es Anartz Gereño el entrenador de este grupo que transmite valores más allá de los resultados deportivos. Son un ejemplo a seguir en el deporte.

JÓVENES PROMESAS

Jokin Altuna, pelotari «Estoy feliz por el año; por el triunfo en el Cuatro y Medio»

El pelotari Jokin Altuna (Amezketa, 1996) trasladó su «felicidad por el año realizado», en el que ha logrado su primer título del Cuatro y Medio, entre otros logros. El pelotari de Aspe no pudo estar presente en el acto, «por motivos laborales», pero sí quiso trasladar sus sensaciones a través de un mensaje de televisión grabado en el frontón. «Estoy feliz por el año realizado y por la temporada que está en marcha», aseguró el pelotari amezketarra.

Recogió el galardón el intendente de la empresa Aspe, Jon Apezetxea, quien agradeció «el apoyo que siempre ha dado El Diario Vasco a la pelota».

Altuna ha mamado la pelota desde la cuna. Siendo un niño y con los pies colgados del primer piso del frontón de Amezketa, veía jugar a aquellos niños con los que soñaba enfrentarse algún día. Los estudiaba. Concebía dejadas. Imaginaba un dos paredes. Quería una pelota para él solo con la que engañar gracias a una parada al txoko. Hoy ya tiene su primer título profesional. Derrotó en la final a Urrutikoetxea en el frontón Bizkaia por 22-21 en una final para el recuerdo. El domingo jugará la última jornada de la liguilla de semifinales por Parejas en Vitoria entre Elezkano II-Rezusta y Altuna-Martija. Sus opciones de seguir adelante son pocas, pero el futuro es suyo más allá de este torneo.

Su trayectoria En el campo profesional ha ganado el torneo del Cuatro y Medio 2017. Es su primer título. En el campo aficionado se proclamó campeón del torneo de Zumarraga en 2014, del Biharko Izarrak y del torneo El Diario Vasco. Es el tercer pelotari profesional de su familia.

Irene Caminos, ciclista de trial «Premios como este dan visibilidad al trial»

No es un deporte que tenga mucha repercusión en los grandes medios, por eso Irene Caminos (Tolosa, 1998) agradeció que esta casa se acordara del trial, de la que es una de las mejores del mundo. En el último año ha terminado en el tercer puesto del podio y es una de las deportistas guipuzcoanas de presente y futuro. «Es muy positivo que se dé visibilidad a nuestro deporte. Son otros los que se llevan los grandes titulares, pero vamos dando pasitos y premios como éste permiten que se conozca más».

Caminos comenzó en el mundo del trial gracias a Rafa Tibau, gran campeón de este deporte. Sus padres conocían a los suyos y tuvo la oportunidad de verlo competir en Hondarribia. Ese día fue el comienzo de su carrera deportiva. Empezó a competir, pronto participó en el campeonato de España, primero con los chicos porque no había suficientes mujeres, y hoy es una referencia a nivel mundial, integrante del equipo MontyProRace. «Equilibrio, fuerza y concentración» son las virtudes que a su juicio debe tener una deportista de trial. «El tercer puesto en el Mundial urbano fue una sorpresa para mí, pero una vez conseguido ese resultado, el reto es igualarlo o mejorarlo. No queda otra. Los deportistas trabajamos para competir al máximo cada día y ese es el objetivo».

Su trayectoria Ha logrado la medalla de bronce en el campeonato mundial de ciclismo urbano de 2017, en la prueba de 20''/26''. Compite tanto a nivel estatal como en el extranjero. Ha obstenido excelentes resultados en las pruebas de la Copa del Mundo en las que participa.

PREMIOS DEL JURADO

Cross Muguerza, 75º aniversario «Es un galardón para el pueblo de Elgoibar y los voluntarios»

Han sido innumerables los atletas que han brillado en el cross Juan Muguerza de Elgoibar y han terminado siendo estrellas mundiales. De entre los más cercanos: Mariano Haro, Ana Isabel Alonso, Antonio Serrano, Coro Fuentes, Antonio Prieto, Alejandro Gómez, Martín Fiz, Carmen Valero, Juan Carlos de la Ossa, Mike McLeod... El Muguerza ha cumplido este año 75 ediciones. Zigor Díez, uno de los organizadores, recogió ayer este premio del jurado que quiso hacer extensible al «pueblo de Elgoibar, a los cientos de voluntarios que han participado en la organización de la prueba» hasta convertirlo en una de las mejores citas de cross del mundo. «El agradecimiento es también a los patrocinadores, a El Diario Vasco por su apoyo, y a las instituciones. Sin ellos, hubiera sido imposible».

En la última edición, las victorias fueron para el ugandés Joshua Cheptegei y la etíope Senbere Teferi en las pruebas sénior, pero Muguerza es mucho más que el atletismo de élite y prueba de ello son los 621 corredores de todas las categorías, que se fajaron sobre el circuito de Mintxeta, embarrado muchas veces y que deja imágenes espectaculares con el público siempre volcado con los atletas, desde el primero al último que llega a meta. «El premio es también para ese aficionado entendido y respetuoso», subrayó Díez.

Su trayectoria Han sido grandes atletas los que han ganado en Elgoibar: Xeonard Komon, Kipruto, Toroitich, Mariano Haro, Antonio Prieto, Ezequiel Canario, John Ngugi... Y en categoría femenina, más de lo mismo: Belén Azpeitia, Montse Abelló, Carmen Valero, Pilar Fernández, Ana Isabel Alonso...

PREMIO SORPRESA

Organizaciones Deportivas El Diario Vasco El equipo que proyectó Gipuzkoa al exterior mediante el ciclismo

«Un grupo de jóvenes valores que ha hecho mucho por este país», como definió uno de los conductores del acto, recibió el premio sorpresa de la gala. Quienes formaron Organizaciones Deportivas El Diario Vasco recibieron el reconocimiento por conseguir que, entre otras cosas, el ciclismo sea hoy religión en nuestro territorio. Un campeón del mundo como Abraham Olano y gran embajador de nuestro territorio quiso estar con ellos, con quienes impulsaron la Vuelta al País Vasco, la Clásica San Sebastián y las Seis Horas de Euskadi. Y también consiguieron que el Tour de Francia saliera de San Sebastián y que la capital guipuzcoana fuera sede del Mundial de ciclismo, con el apoyo del alcalde Xabier Albistur y el diputado general Imanol Murua, según recordó el que fuera director general de El Diario Vasco, Fernando Berridi.

Ellos fueron los visionarios que decidieron impulsar las pruebas ciclistas para «la promoción internacional de nuestro territorio». El grupo lo formaban Jaime Ugarte, José Luis Arrieta, Enrique Erentxun, José Mari Eceiza, Fernando Ugarte, Anton Elorza, Paulino Betelu, Antxon Ayestaran, Santiago Ayestaran y el llorado Iñaki Lete, cuya viuda Mila Agirre estuvo presente ayer en la gala.

Berridi deseó la mejor de las suertes a Julian Eraso y Javier Riaño, hoy cabezas visibles de Organizaciones Deportivas Euskadi, que llevan adelante la Vuelta al País Vasco y la Clásica. «Ojalá que en el futuro tengan tantos éxitos o más», apuntó.