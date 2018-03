Irene Caminos: «El esfuerzo merece la pena, esto lo demuestra»

Descubrió el trial hace tan sólo seis años y ahora Irene Caminos (Tolosa, 1998) recibe el reconocimiento de Joven Promesa. La biker es consciente de que éste es un premio que conlleva una gran responsabilidad, ya que además de reconocer su trayectoria hasta ahora representa también una apuesta por su futuro profesional.

Con 19 años ha irrumpido fuerte en esta disciplina, augurando un camino prometedor. Reflejo de ello es un completo palmarés lleno de medallas y triunfos. Sin ir más lejos, a finales del año pasado consiguió un merecido tercer puesto en los Mundiales Urbanos celebrados en Chengdú, China. Un bronce que supuso el broche de oro de una gran temporada.

La tolosarra fue quinta en las semifinales y en la pelea final por las medallas completó el podio junto a la alemana Reichenbanch, oro, y la sueca Kamark, que fue plata. Caminos totalizó 190 puntos para colgarse el preciado metal y colocarse en el estrellato del trial a nivel mundial. El pasado mes de octubre fue quinta en la Copa del Mundo de su especialidad, celebrada en Amberes. Y pocos meses antes, se proclamó subcampeona de España.

Su papel en el mundial le subió al podio y le ha posicionado como joven promesa

«Si estoy aquí es gracias a mi familia y a los que me han apoyado desde el primer momento»

Pero su camino de crecimiento en este deporte no cesa. Ni el suyo ni el de los jóvenes que quieren seguir su estela y a los que imparte clases en Tolosa. Entre entrenamientos, competición y clases, respira trial las 24 horas del día.

Muy emocionada

La deportista no disimuló la emoción al recibir este reconocimiento y admitió que «estoy supercontenta de que me lo den. Es el fruto de mucho esfuerzo, del trabajo de todos los días». Para la biker, «que te consideren de esta manera es muestra de que todo el esfuerzo vale la pena. Estoy muy feliz».

A la propia Irene le pilló por sorpresa este reconocimiento: «Me tuvieron que escribir porque no conseguían dar conmigo en el móvil, porque no suele ser sencillo. Así que cuando, por fin, consiguieron que descolgara el teléfono y me lo dijeron... Imagínate».

Esta tolosarra ha empezado a cosechar triunfos hace poco: «El Mundial que se celebró a finales del año pasado ha sido mi primer podio internacional y ya fue una gran sorpresa. Conseguir el tercer puesto fue toda una celebración y que ahora me estén dando más premios está siendo algo increíble». Y es que, como se suele decir, las buenas noticias nunca vienen solas; y en este caso, los triunfos tampoco lo han hecho: «No me esperaba nada de esto. También me dieron un premio en Tolosa y alguno que otro más, pero al final es algo que no depende de mí directamente, por lo que te llevas una sorpresa mucho mayor. Es algo diferente a una competición en la sabes que te puedes llevar el premio».

A Caminos no le faltaron palabras de agradecimiento, tanto por haber sido escogida para este reconocimiento como por contar con un gran apoyo. Es por ello que se acordó de quienes le acompañan en este camino.

Quiso dar las gracias y dedicárselo «a los que han creído en mí desde el primer momento. Hay mucha gente que dice que no lo podrás conseguir y que no llegarás lejos. Pero si estoy aquí es gracias a los que me han acompañado desde el primer momento, a los de casa, a mis padres y a mi hermano. Mi padre es el que me lleva a todas las competiciones, aunque sean lejos. Me ha animado desde el primer momento», algo que se hace indispensable a la hora de apostar por este estilo de vida.

Que quienes han otorgado el premio «crean en una de esta forma es lo que te motiva a seguir entrenando fuerte, para conseguir mejores puestos».

De hecho, «ya estamos en marcha con la siguiente temporada. En nada tengo la Copa de España y en las competiciones que estoy haciendo por aquí me noto muy bien encima de la bici. En verano disputaré la Copa del Mundo, pero tengo tiempo de prepararme bastante más. Me veo con posibilidades».

Quién le iba a decir hace seis años que llegaría aquí. «Fui a Hondarribi a ver una competición de trial, me gustó y le dije a mi padre que quería hacer eso. Y desde entonces no me he bajado de la bici».