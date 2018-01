Puigdemont, en un mensaje de móvil: «Esto ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado» Imagen del vídeo reproducido en el programa de Ana Rosa de Telecinco. El expresidente ha reconocido la veracidad de sus mensajes asumiendo su derrota: «Soy humano y hay momentos en los que dudo, pero no me echaré atrás» ADOLFO LORENTE / AGENCIAS Corresponsal en Bruselas Miércoles, 31 enero 2018, 13:38

Sí, es cierto. El expresident catalán, Carles Puigdemont, ha confirmado a las 12.22 horas a través de Twitter que los polémicos mensajes al exconseller huido Toni Comín asumiento su derrota son ciertos. "Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se han de violar. Soy humano y hay momentos en que también yo dudo. También soy el Presidente y no me echaré atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. ¡Seguimos!", ha publicado.

Los mensajes, desvelados a primera hora de la mañana por el programa de Ana Rosa de Telecinco, han supuesto un enorme varapalo en la línea de flotación del jefe de filas de Junts per Catalunya. En ellos, reconoce que la estrategia de Moncloa está "triufado" o que "esto ha terminado". "Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí", asegura. No se queda aquí. "Supongo que tienes claro que esto se ha terminado (…) Volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana (…) (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardá", apostilla.

Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s’han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m’arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim! — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 31 de enero de 2018

Estos mensajes fueron grabados en el acto que la N-VA flamenca celebró en Lovaina y al que finalmente no asistió Puigdemont. En su lugar asistió Comín, que se sentó en primera fila y fue 'cazado' leyendo esos mensajes. Llega el momento de los rumores. ¿Fue algo más que un despite? Las teorías de la conspiración hace mucho tiempo que existen entre JxCat y ERC y este hecho las alimentará hasta límites insospechados. No hay que olvidar que Toni Comín es de ERC y es el único exconseller huido que se ha negado a ceder su acta de diputado.

También sorprende, por ejemplo, como a las 20.36 horas, Carles Puigdemont publicó un vídeo en las redes sociales criticando de forma velada la actuación del presidente del Parlament, Roger Torrent, y redoblanco la presión sobre ERC advirtiendo de que "no hay otro candidato posible".

«Cualquier mensaje sacado de su contexto pierde siempre su significado»

El diputado de ERC en el Parlament Toni Comín ha afirmado este miércoles que "cualquier mensaje sacado de su contexto pierde siempre su significado", en referencia a los mensajes de móvil enviados a él por Carles Puigdemont.

En varios mensajes de Twitter, Comín ha añadido que "la revelación de secretos (obtener subreptíciamente las conversaciones de terceros) es delito en España y en Bélgica, merecedor por tanto de las pertinentes acciones legales".

2. La posició política del president Puigdemont ha estat expressada fa poques hores, en un missatge oficial ahir al vespre. Qui no l'hagi entès, pot repassar aquest missatge perquè és del tot inequívoc. — Toni Comín (@toni_comin) 31 de enero de 2018

También ha destacado que la posición política de Puigdemont quedó clara el martes por la noche en su mensaje difundido por las redes sociales: "Quien no lo haya entendido puede repasar este mensaje porque es del todo inequívoco".

Asegura además que la unidad independentista está garantizada "desde su pluralidad ideológica", para cumplir con los resultados electorales, de manera que augura un disgusto a quienes están apoyando la intervención de la autonomía catalana.

En nombre del independentismo, añade que no permitirán que "una causa penal totalmente aberrante e ilegítima invalide el resultado del 21-D", porque la democracia implica respetar la voluntad popular.

ERC quiere una investidura «real»

La diputada de ERC Teresa Jordà ha dicho que no le consta que se haya "sacrificado" a Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de Cataluña, pero ha recalcado que están buscando que haya una investidura "efectiva" y "real", porque "con simbolismos" no se gana un país.

Jordà ha hecho estas declaraciones en el Congreso de los Diputados al ser preguntada por los mensajes enviados por Puigdemont al diputado de ERC Toni Comín, en los que afirma que el proceso independentista "ha terminado" y que sus correligionarios le han "sacrificado" como candidato después de que el "plan de Moncloa" haya "triunfado".

"No me consta", ha asegurado la diputada republicana, que ha incidido en que ERC está a la espera de que se vuelva a convocar el pleno de investidura, en el que será "importantísimo" tener un candidato que "sea presidente y que lo sea de manera efectiva".

Preguntada si habría que nombrar un nuevo candidato, ha contestado que eso depende de los 68 diputados independentistas, pero que "de momento, el candidato es Carles Puigdemont". "Estamos a la espera de ver qué pasa, pero sí intentando que esta investidura sea real y sea efectiva, porque con los simbolismos no vamos a ganar un país", ha insistido.

«No puede pretender que la orquesta siga sonando cuando el barco se hunde»

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha destacado la "fractura" que se ha producido en el bloque independentista después de conocer los mensajes en los que el expresident catalán Carles Puigdemont reconoce que el procés "se ha terminado" y que sus compañeros le han "sacrificado".

Casado ha asegurado que Puigdemont "no puede pretender que la orquesta siga sonando cuando el barco se hunde", sino dar un paso al lado "por respeto a sus compañeros y a sus paisanos en Cataluña".

00:38 Vídeo.

Casado ha afirmado que el futuro del candidato a la Generalitat "no está en Bruselas ni en el Parlament, sino en el Tribunal Supremo". Por ello, ha recalcado que el bloque independentista debe "dar paso a algún candidato que esté limpio de procesos judiciales y cuyos planes de futuro estén dentro de la ley".

"Si no, deben dar paso a la alternativa del constitucionalismo, que tuvo mas votos", ha señalado, para después concluir: "Hasta entonces, el Gobierno va a garantizar que el día a día sea normal, que no haya violencia en las calles y que las escuelas abran. Cuanto antes se recupere la normalidad, mejor".