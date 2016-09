Zabala dice que Alfonso Alonso le «ofende» al no considerarle víctima y éste responde: «te ayudaré»

La violencia de los años de plomo en Euskadi y sus implicaciones legales y políticas irrumpieron ayer en campaña cuando los candidatos del PP y de Elkarrekin Podemos, Alfonso Alonso y Pili Zabala, respectivamente, se enzarzaron en un debate sobre la Ley de Víctimas del Terrorismo y sus implicaciones. Una discusión especialmente tensa por la historia personal de la aspirante de Podemos, cuyo hermano, el presunto etarra Joxi Zabala murió en una acción de guerra sucia llevada a cabo por guardias civiles, que le secuestraron en Francia junto a Joxean Lasa, torturaron a ambos y luego les asesinaron. La polémica ha continuado hoy, cuando Zabala ha asegurado que se sintió «ofendida» por el aspirante popular cuando no la consideró una víctima del terrorismo según la interpretación estricta de la ley. El exministro le ha respondido que comparte su dolor y se ha comprometido a ayudarla. «Afortunadamente, ha reculado», aseguró más tarde la aspirante del partido de los círculos, para quien ha llegado la hora de cambiar las leyes.

El origen de la discusión tuvo como escenario un programa electoral de la cadena pública vasca con todos los cabezas de lista y surgió al debatir sobre la normalización y la convivencia en Euskadi, momento en el que Zabala se refirió a su condición de víctima. El exministro Alonso, en su intervención, reconoció el dolor de Zabala pero aseguró que, según la Ley de Victimas del Terrorismo aprobada en el Congreso, ella no tenía esa consideración puesto que el «execrable» asesinato de su hermano fue cometido por funcionarios del Estado «que cometieron un abuso» y no por una banda organizada. Por ello, resumió, su caso no es el de una víctima del terrorismo, ya que la ley exige para conceder esa calificación que el crimen haya sido cometido por una organización terrorista . Este intercambio de opiniones dio pie a un tenso momento en el que ambos se quedaron mirándose a los ojos, en completo silencio, lo que obligó a intervenir al moderador.

#Debate25s

¿Entonces Ud no me considera victima?

Con arreglo a la ley no

silencios que dicen mucho pic.twitter.com/JXYD3DK97l — Subversivos_ (@subversivos_) 15 de septiembre de 2016

Hoy a la mañana, Pili Zabala ha señalado que la postura de Alfonso Alonso de no considerarla víctima del terrorismo supone «una vulneración más» y «una ofensa» para su familia y «muchas personas que han sufrido también como otras». Por ello le ha pedido que «rectifique». El candidato popular le ha respondido minutos más tarde por 'Twitter' con este mensaje: «Tu hermano fue asesinado por el terrorismo del GAL. Ayer me impresionó tu dolor, que comparto. Tienes mi afecto y te ayudaré». Este nuevo mensaje obvia ya las referencias a las cuestiones legales de la ley de Víctimas e incluye el término 'terrorismo' para referirse al asesinato del hermano de Zabala.

.@pili_zabala Tu hermano fue asesinado por el terrorismo del GAL. Ayer me impresionó tu dolor, que comparto.Tienes mi afecto y te ayudaré AA — Alfonso Alonso (@AlfonsoAlonsoPP) 16 de septiembre de 2016

Zabala, ha aprovechado que participaba en un mitin para responder al 'tuit', que ha interpretado como una rectificación de Alfonso Alonso. «Áfortunadamente ha reculado y ha realizado unas declaraciones mostrando su apoyo hacia nuestro dolor», ha afirmado. Para la candidata de Elkarrekin Podemos es hora de dar «un paso más» y «llegar a las instituciones y lograr cambiar las leyes que vulneran todavía determinados Derechos Humanos de determinadas personas». Este mensaje de conciliación lo ha reiterado más tarde, también a través de 'Twitter', con una petición expresa al candidato popular para que le ayude a cambiar la legislación de víctimas.