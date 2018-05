Más voces y más potentes Cabecera de la manifestación que discurrió ayer por la tarde por el centro de Donostia, en un recorrido más amplio que el anterior y con el buen tiempo como aliado. / PEDRO MARTÍNEZ Las miles de personas que marcharon en Donostia se cargaron de fuerzas para seguir luchando «hasta lograr nuestras exigencias». Los pensionistas guipuzcoanos elevan la presión sobre el Gobierno de Rajoy en otra marcha multitudinaria en la que reclamaron prestaciones dignas PILAR ARANGUREN San Sebastián Domingo, 6 mayo 2018, 09:14

. La más mínima incertidumbre se disipó en cuanto se inició la manifestación. Si la protesta del pasado 17 de marzo en Donostia se calificó de 'histórica', la de ayer fue incluso más numerosa, según los organizadores y también a decir de la Policía Municipal, que cuantificó la cifra de participantes entre 15.000 y 20.000. Por lo tanto, el pacto PNV-PP sobre las pensiones y el posterior descuelgue de la convocatoria de una de las asociaciones más potentes de Gipuzkoa, Agijupens, que aglutina a los hogares de jubilados del territorio, no tuvieron un efecto desmovilizador como se temía en un principio.

Aunque la manifestación echó a andar a las 17.30 horas, media hora antes la Plaza Cervantes de Donostia -punto de salida- estaba tomada ya por miles de pensionistas y por diferentes pancartas de distintas agrupaciones locales, que trataban de organizarse para poder salir con cierto orden. No parecía fácil dada la respuesta masiva que cosechó la convocatoria, pero el servicio de seguridad de la organización fue poniendo orden.

Tanto los organizadores como la Guardia Municipal indicaron que superó la anterior protesta Las funtes municipales cifraron la asistencia entre 15.000 y 20.000 personas.

En cabeza, salieron las dos pancartas oficiales, que en euskera y castellano rezaban: 'Gipuzkoako Helduen Plataforma'. 'En defensa de las pensiones públicas en Euskadi'. 'Ninguna pensión por debajo de 1.080 euros', y 'No al empleo generador de pensiones de pobreza'. Unos eslogan que resumían las reclamaciones de los pensionistas guipuzcoanos, en línea con los de Bilbao, Vitoria y Pamplona, y el resto del Estado, donde se celebraron asimismo numerosas marchas convocadas por la plataforma estatal.

El recorrido más amplio permitió visualizar mejor el amplio seguimiento que tuvo la convocatoria

Los pensionistas se vieron arropados por jóvenes, muchas mujeres y familias enteras

Los portavoces de las distintas asociaciones de jubilados y pensionistas del territorio portaban las pancartas iniciales. A escasos metros, la agrupación de Lasarte-Oria sujetaba otra que señalaba 'Gobernuak beste pardel bat zintzilikatu digu. El Gobierno nos mete otro marrón'. Uno de los que discurrían detrás de este cartel era Jesús Oceja, que habitualmente participa en las concentraciones que se llevan a cabo todos los lunes en dicha localidad. «Estamos aquí por las pensiones de hoy y de mañana», reivindicaba a este periódico.

Los pensionistas de UGT (sin siglas) también se hicieron visibles con una pancarta muy expresiva: 'Basta de pensiones de... seguido de tres dibujos ilustrativos de mierda'. Otras centrales participaron asimismo en la marcha, aunque prefirieron como otras veces no distinguirse para respetar la unidad del movimiento.

Tampoco faltaron los Pensionistas del Txingudi, con un fuerte poder de convocatoria. 'Pensiones justas. 1.080 euros mínimo' era el eslogan elegido por ellos tanto en castellano como en euskara. Se sumaron a la marcha con caras de satisfacción porque ya se atisbaba que la protesta iba a ser más numerosa que la anterior.

El comité de Donostia aportó su grano de arena con otro cartel que rezaba: 'En defensa de un sistema público de pensiones'. Portando otra pancarta con el mismo eslogan en euskera llegaron desde Azpeitia otros muchos pensionistas, la mayoría mujeres. También se hicieron visibles los de Errenteria.

Y en medio, miles y miles de personas, mayores, muchas mujeres, jóvenes y hasta madres y abuelas con niños. Gurutze Martí y Javier Agirre llegaron desde Irun. «Están intentando desmovilizarnos, pero no van a poder», indicaba este matrimonio. «Nos han querido poner una piedra envuelta en papel de caramelo, pero no lo han conseguido», esgrimían satisfechos.

«No son conscientes de la fuerza que tenemos. En la vida ha habido un movimiento de esta envergadura y no lo van a frenar. Además, estamos muy bien informados y nos comunicamos entre nosotros. Sabemos lo que pasa en otros países y los intereses partidistas no tienen nada que ver con las reclamaciones de la calle», señalaban mientras la marcha avanzaba a buen ritmo enfilando ya la mitad de la Avenida de la Libertad, entre silbatos y consignas de 'Menos ladrones y más pensiones' o 'Quien toca las pensiones no tendrá mi voto'.

Algunas banderas moradas delataban el apoyo del movimiento feminista a unas protestas que han hecho también suyas, entre otras cuestiones por la brecha de las pensiones de las mujeres. Paquita y Jesús acudieron desde Altza. «Hay que seguir luchando», comentaban, «porque solo luchando se consiguen cosas». Rodrigo y Leire, padre e hija, venían de Hernani. «Por las pensiones del futuro», indicaban. Y es que ella, con 38 años y una incapacidad del 77% percibe una prestación, «pero tiene que ser más digna», reclamaban.

'No al 0,25'

La marcha se veía ya multitudinaria. Cuando la cabeza de la manifestación enfilaba ya el final de la Avenida de la Libertad terminaban de salir los últimos. Eran las seis de la tarde. Se oían gritos de 'No al 0,25', 'Hemen bizi, hemen erabaki' o 'Vuestra riqueza, nuestra pobreza'. Dos vehículos con megafonía animaban la marcha.

Leire, embarazada de ocho meses, no dudó en acudir a la protesta. «Por las pensiones, porque es un problema de todos, también de los jóvenes», argumentaba. A escasos metros marchaba Urtzi, donostiarra de 39 años con otros jóvenes. «Denon borroka da», apuntaba.

Y desde Ibarra, un grupo de amigas. Una de ellas, Agustina Cabanillas, indicaba que acuden a las concentraciones que se celebran todos los lunes en Tolosa. «Venimos a pedir los 1.080 euros. Es un derecho», remarcaba.

Este fue otro de los eslogan más coreados por los participantes en una marcha que tuvo esta vez el tiempo como aliado. No hubo paraguas, como en la anterior, sino una tarde soleada que animó a muchos participantes a sumarse a última hora a la manifestación. Desde los aledaños unas mujeres decían: «Es que somos mayoría, y nos tienen que escuchar». Al final, terminaron sumándose a la protesta.

Pasada la hora desde el inicio de la marcha, la cabecera llegó hasta el Boulevard. Allí tuvieron que esperar cuarenta minutos para dar tiempo a que llegaran los últimos.

Dos portavoces de las asociaciones, Antton Karrera y Shole Agirre, leyeron en euskera y castellano, respectivamente, el manifiesto elaborado para la ocasión. En el mismo, se hizo una defensa a ultranza del sistema público de pensiones, porque es, dijeron, uno de los pilares más sólidos de la protección y de la cohesión social. Asimismo, exigieron que se mantenga el poder adquisitivo de las prestaciones al tiempo que denunciaron el «incumplimiento» del artículo 50 de la constitución que proclama que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad».

Los portavoces hicieron hincapié en que el acuerdo sobre pensiones alcanzado entre el PNV y el PP «es positivo pero claramente insuficiente». Eso sí, dejaron claro que dichas propuestas «son consecuencia de las masivas movilizaciones realizadas a lo largo de estos meses», aunque insistieron en que «no resuelven el problema de fondo de las pensiones públicas porque si no se deroga el actual índice de revalorización de las pensiones, en el 2020 el problema con el 0,25% se mantiene».

Karrera y Agirre incidieron en que el sistema público de pensiones requiere visión a largo plazo y medidas estables que, a su entender, no pueden estar sujetas a la coyuntura de negociaciones presupuestarias». Además, destacaron que con el acuerdo PNV-PP no se recupera el poder adquisitivo perdido desde el año 2013, que es de un 1,8%. También subrayaron que «sí hay dinero para las pensiones, y que es cuestión de voluntad política». Una voluntad que con protestas masivas como la de ayer tratan de forzar para que «los pensionistas y trabajadores, actuales y futuros tengan una vida digna».