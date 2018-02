Vicomtech y Cidetec apelan a su elevada especialización para abandonar la alianza IK-4 Laboratorios de medicina digital desarrollados por el centro tecnológico Vicomtech en San Sebastián / JOSE IGNACIO UNANUE Los responsables de sendas instituciones explican a DV las razones de su decisión, alejada de cualquier polémica, y se muestran abiertos a «colaborar con todos». Los dos centros donostiarras evitan así las «superestructuras» para seguir su «propio ritmo» JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 4 febrero 2018, 17:08

El universo de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) y de los muy avanzados y competitivos centros tecnológicos de Euskadi (su papel en proyectos internacionales así lo avala), grandes desconocidos en ocasiones para el común de los mortales, se mueve.

No hablamos de terremotos, ni mucho menos, pero sí de una constante adecuación del mapa general, conformado por multitud de agentes, bien por la obligación de cumplir con los más que exigentes requisitos que impone el Gobierno Vasco para el acceso a fondos públicos, bien por las necesidades de los propios protagonistas, que, como el mundo en el que se mueven, son cambiantes.

CIDETECTitulados Cidetec cuenta con una plantilla de 170 personas, de las que el 95% son titulados universitarios y el 50%, doctores. El volumen de actividad es de 12,7 millones. Especialidades Esta organización privada donostiarra está especializada en almacenamiento de energía mediante nuevas tecnologías para baterías y su traslado a las empresas; en ingeniería de superficies, como polo de innovación dirigido a sectores como la automoción o el aeroespacial, y también en nanomedicina, a través del desarrollo de tecnología propia. VICOMTECHFilosofía Vicomtech es un centro de investigación aplicada que el año pasado ingresó 9,5 millones por proyectos; el 20%, europeos. Acoge hoy a 115 personas, de las que 101 son investigadores y 45, doctores. Especialidades Los esfuerzos del centro sito en el Parke de Miramón están volcados en en el desarrollo de tecnologías de la información -especialmente en la convergencia de gráficos y visión computerizados-, en Data Analytics, en gráficos computerizados y análisis y tratamiento de imágenes, así como en las llamdas tecnologías del lenguaje.

El penúltimo episodio (seguro que vendrán más en breve) ha tenido como protagonistas a dos centros tecnológicos punteros en sus respectivos campos. Ambos donostiarras, para más señas. Hablamos de Vicomtech y Cidetec.

Los dos han iniciado el año fuera de la alianza IK-4, que han abandonado formalmente con fecha 1 de enero, pero de la que solicitaron su salida el pasado 25 de octubre, en la misma asamblea en la que la institución eibarresa eligió nuevos presidente y vicepresidente, mientras la dirección general se mantenía en manos de José Miguel Erdozain.

La salida de uno y otro centros tecnológicos responde en realidad a una estrategia muy pensada y se trata de una decisión analizada en frío y meses atrás. De hecho, tanto Cidetec como Vicomtech tenían claro ya después del verano de 2017 que su destino más inmediato iba a estar al margen de IK-4. Ambos prefirieron evitar un 'ruido' innecesario mientras la alianza buscaba nuevo presidente y eligieron con delicadeza el momento preciso.

Aunque IK-4 -que ha pasado de contar con nueve miembros a tener un plantel de siete asociados- ha preferido guardar silencio sobre este asunto, aduciendo que en breve lanzará una suerte de nuevo plan estratégico, los dos protagonistas de la historia no han tenido inconveniente alguno en charlar con este diario para dar cuenta de las razones de sus respectivas salidas.

Así, los directores generales de Vicomtech y Cidetec, Julián Flórez y Javier Rodríguez, respectivamente, han abierto las puertas de sus despachos para arrojar luz sobre un asunto que resulta, dadas las explicaciones pertinentes, bastante sencillo o, al menos, comprensible.

Una buena experiencia

El primero en responder a la llamada es Flórez, quien antes de nada pone de relieve la necesidad de aclarar las distintas características propias de los protagonistas de la historia. Así, recuerda que mientras Vicomtech y Cidetec son centros tecnológicos multifocalizados, IK-4 es lo que se conoce como un «agente de intermediación entre la oferta y la demanda».

Las denominaciones de unos y otros no son fruto del azar, sino las que determina el decreto 109/2015, de 23 de junio del Gobierno Vasco, por el que se regula la composición de la RVCTI, la Biblia del sector y el texto que impone las condiciones que se han de cumplir (incluye un exigente y exhaustivo cuadro de mando sobre cuánta y qué tipo de investigación ha de hacer cada cual) para recibir fondos de Lakua.

Tras esto, el responsable del centro explica que ya en 2016 el centro se empezó a cuestionar dónde quería estar y dónde no le compensaba su presencia. «No podemos estar en todos los sitios, eso requiere dedicar personal específico en cada alianza o asociación; Vicomtech está muy especializado, y en función de nuestro trabajo, de nuestra elevada especialización y de las empresas con las que nos relacionamos decidimos», añade.

Y ¿por qué entró Vicomtech en su día en IK-4? Flórez responde que «la idea reinante era que cada cual estuviera en alguna corporación (en alusión a la eibarresa y a Tecnalia) en un intento de reordenar la red vasca». «La experiencia ha sido muy buena, IK-4 nos ha aportado mucho», resalta.

Pero también matiza que uno y otro tienen «dinámicas y ritmos muy distintos». «Yo no puedo poner el foco en algunas cosas en las que ellos (IK-4) sí se pueden centrar, me debo a lo nuestro y, claro, a mi patronato», sentencia. Tras la salida de la institución eibarresa, Vicontech, desvela Julián Flórez, se ha incorporado al Basque Health Cluster y al Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi. Además, en pasado mes de noviembre accedió como socio colaborador a Sernauto, la Asociación Española de Proveedores de Automoción. También forma parte desde hace tiempo de la European Association of Research and Technology Organisations o de la organización internacional GraphicsMedia.Net.

Abiertos a la colaboración

Javier Rodríguez, máximo respomsable de Cidetec, se pronuncia en la misma línea: «Hemos invertido once millones de euros en nuestra estrategia de especialización en los últimos tres años en almacenamiento de energía, ingeniería de superficies y nanomedicina, y no nos encajaba formar parte de una superestructura como IK-4 o cualquier otra de carácter similar».

«Dentro de nuestra reflexión estratégica, desarrollada a lo largo del pasado ejercicio, decidimos que era mejor ser independientes, sin compartir 'apellido' con nadie; era la mejor manera de poder desarrollar nuestos planes, nada más», asegura. Y subraya que «no existe ningún tipo de polémica» en el gesto.

«Estamos muy seguros a la hora de trazar nuestro futuro, pero eso no quita que estemos abiertos a la colaboración con todo el mundo, por supuesto; hay que mirar al mundo», concluye.