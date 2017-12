Las ventas de las empresas de Gipuzkoa firman una subida del 7,1% hasta octubre La facturación no parece haber sentido el efecto instantáneo de la crisis catalana y ya suma un semestre completo de crecimiento consolidado ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 2 diciembre 2017, 08:27

Octubre suele ser un mes bastante propicio para calibrar cómo será en final de año en muchos aspectos. Con el cierre de curso cerca, observar cómo arranca el último trimestre puede hacernos prever una conclusión positiva o negativa. Si hacemos esa lectura con el resultado de las ventas de las empresas guipuzcoanas en la mano, las perspectivas de cierre de este 2017 no pueden ser mejores. Y es que la facturación de las compañías del territorio en el mes de octubre fue un 13,3% mayor que el ejercicio precedente, lo que supone el cuarto crecimiento interanual más alto desde el inicio de la recuperación. Ese gran comportamiento en el décimo mes del año apoya a la evolución anual, que se sitúa con un acumulado un 7,1% superior a 2016. Si se mantiene la tendencia, ese aumento en las ventas se situaría a la par de los registrados en 2006 y 2007, cuando el crecimiento se fijó curiosamente en ese 7,1%. Desde entonces, no ha habido otro ejercicio con una evolución tan positiva.

Todos los indicadores sobre facturación de las compañías de Gipuzkoa en octubre, recopilados en su informe mensual por la Hacienda foral, fueron muy positivos, tanto si los miramos desde el punto de vista de ventas interiores o exteriores, o por sectores, o por empleo o salarios. Un mes que se advertía condicionado por la deriva secesionista catalana ha terminado siendo uno de los mejores -en lo que a incremento se refiere- de la serie histórica. De hecho, el crecimiento en las ventas dentro del Estado ha sido de un 16,9% en comparación con octubre del pasado ejercicio. Ese repunte interanual se coloca como el segundo mayor en los últimos tres años. Por tanto, del efecto negativo inmediato de la crisis catalana en nuestras empresas, de momento, ni rastro.

Pero bajemos al detalle. Con el resultado de octubre, ya son seis meses consecutivos de incrementos de facturación para las firmas del territorio, una circunstancia que no sucedía desde el arranque de 2015. En este ejercicio, solo febrero y mayo se han apuntado resultados negativos en lo que a ventas se refiere y el acumulado de los tres primeros trimestres registró un resultado positivo del 8,8%, 0,8% y 10,5%, respectivamente. Además, no solía ser del todo habitual que la respuesta tanto del mercado interior como del exterior fuera positiva en varios meses de forma consectiva, pero la estadística nos muestra ahora que desde junio tanto las ventas en el Estado como las exportaciones no han parado de acumular crecimientos.

Así las cosas, hasta octubre las ventas interiores han aumentado un 9,1% y todo apunta que la recuperación de este mercado iniciada desde mediados de 2016, puede hacer que en 2017 se registre un crecimiento de récord. Hasta ahora el mayor aumento de ventas hacia el resto del Estado se remonta al año 2006, con una subida del 6,6%.

En lo que respecta a las exportaciones, una primera mitad dubitativa del año se ha enderezado con la evolución al alza registrada desde junio, con los sectores principales de la industria guipuzcoana (máquina-herramienta, transporte y automoción) tirando del carro. De esta forma, a cierre de octubre las ventas exteriores aumentan un 3,4% gracias al repunte de las exportaciones fuera de la UE, que suben un 15,7%, mientras que las intraunión caen ligeramente (-3,7%). Llamativo y positivo también es el incremento en las importaciones, que con un repunte del 14,6% van camino de marcar un nuevo récord. Ese aumento exponencial implica una mejora en el consumo y también el abastecimiento de la propia industria del territorio de componentes que tendría aparejado un previsible aumento productivo.

Empleo y salarios

Por sectores, el aumento de la facturación sigue siendo mayor en los servicios con un 9%, expoleados por en repunte del turismo y la mejora del consumo, aunque le sigue de cerca la industria, con un 6,1%. La construcción se apunta un incremento de ventas del 3,3% hasta octubre.

En lo que a número de trabajadores se refiere, en los primeros diez meses del año la cifra de empleados de las compañías del territorio ha aumentado un 2,5%, con los servicios en cabeza (3,1%) seguido por la industria (2,4%). Y en lo que a salarios respecta, según las estadísticas del fisco foral, la masa salarial total abonada por las empresas de Gipuzkoa ha aumentado un 3,7% hasta octubre.

Sin embargo, el aumento real de los salarios rondaría el 1,2%. Y también por sectores hay diferencias. Así, los sueldos en la industria serían los que más han aumentado, con un 1,5%, por delante de los servicios (1%) y la construcción (-0,9%).