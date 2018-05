ELA y LAB valoran de forma dispar la nueva propuesta de Adegi en Construcción La central nacionalista ve una «mejora sustancial» y lo consultará con sus delegados, mientras LAB considera que «ha llegado la hora de la huelga» PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN. Viernes, 25 mayo 2018, 06:46

La reunión mantenida ayer en la mesa negociadora de la Construcción de Gipuzkoa dejó una visión contrapuesta en los dos principales sindicatos. Así, mientras ELA observa una «mejora sustancial» en la última propuesta realizada por Adegi-Ascongi, LAB entiende que «ha llegado la hora de la huelga» al considerar «insuficiente» el planteamiento de la patronal y ver «agotado el papel de la mesa negociadora».

No hay que olvidar que ambos sindicatos habían anunciado que tenían todo preparado para convocar una huelga a finales de este mes o principios de junio si no se producía un movimiento sustancial de Adegi-Ascongi que permitiera un acuerdo. Una amenaza que puede poner en riesgo la evolución de las principales obras públicas del territorio, como la remodelación de Anoeta, Txomin o la incineradora. ELA es el sindicato mayoritario, con el 59,6% de representación, y LAB cuenta con el 25,20%.

Ambas centrales habían realizado una propuesta conjunta a la patronal para garantizar en las obras el cumplimiento del acuerdo provincial. Este era uno de los principales puntos de fricción en la negociación, así como el aspecto salarial.

El lunes habrá un nuevo encuentro en el que ELA dará a conocer su postura

Pues bien, en el encuentro de ayer, Adegi-Acongi hizo una nueva propuesta que incluyó mejoras en materia salarial. Propuso un incremento del IPC más 0,4% y un aumento de 500 euros lineales por cada año de vigencia (2018-2021), con lo que, a decir, de ELA, supone recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2009. Sin embargo, LAB entiende que no se recuperaría el IPC.

Además, la central nacionalista ve positivo que se incorporen blindajes contra la reforma laboral, como el hecho de que solo se pueda inaplicar el convenio si hay acuerdo con los trabajadores, así como el mantenimiento de las condiciones laborales una vez vencida la vigencia, es decir que tendría ultraactividad indefinida.

Otro aspecto a destacar por parte de ELA es que Adegi haya aceptado crear una comisión de cumplimiento del convenio que recoge la obligación del pago directo por parte de la empresa principal, promotora o administración pública hacia los trabajadores afectados por incumplimiento.

La central nacionalita considera que los citados contenidos tienen que concretarse en textos que dignifiquen las condiciones laborales en la construcción de Gipuzkoa, pero ve un «avance sustancial» por lo que convocará el próximo lunes a sus delegados para valorar la propuesta de Adegi-Ascongi.

Un planteamiento que sigue sin convencer a LAB, quien consideró que la patronal no garantiza la aplicación del convenio al «vaciar de contenido la propuesta de ambos sindicatos, al rechazar todas las medidas que pedíamos, tales como la eliminación o control de horas extras, calendario laboral, control de acceso y salida, partes de trabajo o la formación de recursos preventivos». Medidas, apunta, que no suponen coste económico alguno a las empresas. Además, el sindicato abertzale señala que la patronal no quiere que la comisión de garantías visite las obras para recabar información, lo que en la práctica supone que muchos casos de incumplimiento no se puedan demostrar por falta de pruebas.

LAB apunta que la propuesta de Adegi-Ascongi no tiene nada que ver con la planteada por las dos centrales. Entiende que el papel de la mesa negociadora «ya se ha agotado y que es la hora de la movilización para avanzar en contenidos». Recuerda que ambas centrales tienen un acuerdo respecto a las huelgas.