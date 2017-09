«Más de 200 personas ya han enviado su CV para buscar trabajo en la Feria del Empleo»

El destinatario principal de la Feria de Empleo que organiza la Cámara de Gipuzkoa es el joven que busca su primera experiencia laboral. Pero no será el único. La jornada no excluye a nadie ni por su edad ni por su formación. El objetivo principal es que los demandantes de empleo tengan la posibilidad de establecer una primera toma de contacto con las empresas que se muestran interesadas en reforzar sus plantillas. «Es una gran oportunidad para ambas partes», sostiene Ana Ugalde, directora de Formación de Cámara de Gipuzkoa. Con decenas de guipuzcoanos recién integrados en la listas de Lanbide tras concluirse sus contratos estivales, la Feria de Empleo que se celebrará el próximo martes en la sede de la Cámara en Donostia será una buena ocasión para que este colectivo regrese al mercado laboral de la mano de empresas punteras del territorio.

- ¿Qué nos podemos encontrar en la Feria de Empleo del próximo martes?

- La idea es que la Feria de Empleo sirva de punto de encuentro entre las personas desempleadas que tenemos en el territorio y que se quieren incorporar al mercado laboral y las empresas locales que quieren incorporar a trabajadores a su organización. Que sea un nexo entre el talento de Gipuzkoa y las compañías que lo demandan.

- ¿Hay unos perfiles concretos a los que se dirige este evento? ¿Qué demandan las empresas participantes?

- Sobre todo perfiles con cualificación. Mayoritariamente somos un territorio ligado a la industria aunque también con peso del sector servicios. Los perfiles industriales son los más demandados. Desde los más altos niveles de cualificación, los ingenieros industriales, eléctricos, electrónicos... Pero también se piden otras licenciaturas o formación profesional de soldadura, mecánica... Esa sería la parte más importante, pero no la única. Tenemos otros sectores que estarán presentes en la feria y que, sobre todo, están vinculados al sector servicios.

- Por tanto, no encontraremos solo empresas industriales sino también de otros sectores que buscan personal cualificado.

- Eso es. El peso de la industria es importante pero habrá empresas de otros sectores, como el de servicios, la educación o de asistencia social que también demandan personal y talento.

- ¿Es una Feria destinada sobre todo a jóvenes o puede haber oportunidades para perfiles de otras edades?

- Sí que el colectivo destinatario principal es el de los jóvenes de menos de 30 años, ya que estamos activando varias iniciativas para facilitar su incorporación al mercado laboral. Llevamos tiempo hablando de que tenemos la generación más cualificada de la historia, pero se encuentran con dificultades para poder incorporarse al mercado de trabajo. Algunos porque no tienen claro cuál es el itinerario profesional a seguir. Les falta esa primera experiencia que les abra la puerta del mercado laboral. Y otros, porque han tenido distintas experiencias pero les falta asentarse o tener continuidad profesional. Siendo éste el colectivo prioritario, no es excluyente de otros, ya que el objetivo principal es acercar oferta y demanda. Por eso la feria no está limitada exclusivamente a los jóvenes.

- ¿Cuál va a ser el funcionamiento de la Feria?

- A los jóvenes les hemos pedido que nos pasen con antelación sus currículums para tratar de que el tiempo que pasen aquí lo aprovechen al máximo. La feria se celebrará entre las 10:00 horas de la mañana y las 14:00 horas. Nosotros estamos direccionando estos perfiles a las empresas que pudieran estar interesadas para cerrar esos primeros contactos. Serán contactos breves ya que no se trata de hacer una entrevista de trabajo. Haremos una primera preselección y después los jóvenes tendrán la posibilidad de acercarse a más empresas de las que en principio les hayamos asignado.

- ¿Será una feria que se divida en distintas fases?

- Exacto, tendremos tres fases diferentes. En primer lugar, la feria abierta donde el joven puede presentar su currículum a las empresas. El segundo paso será el de entrevistas concertadas. Y se facilitará un tercer espacio para que las empresas que quieran se puedan presentar ante los jóvenes.

- ¿Cuántas empresas está previsto que participen en la feria y cuántos currículums han recibido?

- Van a estar 21 empresas, que por espacio, es el límite que teníamos fijado. Y en cuanto a jóvenes, nos han presentado ya más de 200 currículums, por tanto el interés en grande.

- ¿Todavía se pueden enviar currículums para participar en la feria?

- Hasta el propio martes la inscripción está abierta, pero no se va a limitar el acceso a la feria a las personas que no hayan presentado su currículum. Con las personas que lo envíen será más sencillo trabajar y direccionar hacia las mejores opciones para ellos, pero la puerta va a estar abierta. Al desempleado que no haya remitido su currículum también lo animo a que venga a la feria ya que seguro que verá oportunidades de interés.

- Desde la industria vasca en los últimos cursos se ha advertido de las complicaciones que están encontrando a la hora de incorporar perfiles concretos. ¿Este tipo de eventos están destinado a ayudar a solventar esa situación?

- Cada vez se están demandando perfiles más especializados desde las empresas. Ahí si que sigue habiendo más dificultades para encontrar personal. Si pensamos que el perfil demandado no es el recién salido de la universidad sino que queremos que tenga experiencia, idiomas con otras nociones... se convierte en más dificultoso el poder encontrarlo.

- ¿Qué demandan más las empresas, experiencia o cualificación?

- Yo creo que superado determinado nivel de cualificación, sobre todo lo que se busca es una actitud. Se demandan personas que tengan disposición de trabajar, que sepan comunicarse, que tengan dotes de relación con los clientes, trabajo en equipo... Sobre todo actitud y compromiso.

- Las empresas también demandan experiencia fuera del Estado para determinados puestos. Ahí existe el riesgo de la fuga de talento. ¿Están retornando los jóvenes tras la crisis o después de tener esa experiencia laboral fuera del país?

- Esta situación va a ser permanente y con la orientación de las empresas a ser cada vez más globales yo diría que se da un doble fenómeno. Por un lado, el tratar de captar ese talento que ha adquirido esa experiencia fuera, pero también compañías de aquí que están seleccionando personal para enviarlos fuera y que trabajen para la propia empresa. Nosotros desde la Cámara siempre hemos apoyado la iniciativa de dar la posibilidad a los jóvenes para que tengan una experiencia profesional en el exterior, entendiendo que es una inversión en los jóvenes que en un futuro va a revertir en el territorio.