Urkullu asume el «error» que ha provocado el fin del Diálogo Social El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, en la presentación de su acuerdo de empleo. / I. AIZPURU El lehendakari sostiene que debería «haber compartido» con los sindicatos el acuerdo de empleo alcanzado con Confebask y CC OO y UGT insisten en la retirada de ese pacto ALEXIS ALGABA Viernes, 27 abril 2018, 13:30

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho que reconoce y asume el «error» de no «haber compartido» de «manera suficiente» con agentes sociales y sindicatos el acuerdo firmado entre el Gobierno Vasco y Confebask en materia de empleo y que ha provocado que CCOO y UGT abandonen la Mesa de Diálogo Social. Urkullu ha hecho estas afirmaciones en el pleno de control de hoy durante su respuesta a una pregunta del parlamentario de EH Bildu Iker Casanova, quien ha censurado que el Gobierno Vasco ha dejado la orientación de las principales políticas públicas en manos de Confebask, especialmente la política de empleo.

Durante su intervención el lehendakari ha dejado claro que es el Ejecutivo vasco quien decide sus políticas públicas, no la patronal ni ningún otro agente, pero ha reconocido «personalmente» el «error» de no haber compartido el acuerdo, suscrito entre el Gobierno Vasco y Confebask al margen de la Mesa de Diálogo Social, «de manera suficiente» con los agentes sociales.

El lehendakari ha abogado «por la existencia de una mesa de diálogo tripartito, llamada de diálogo social», aunque ha asegurado que no hay ninguna «divergencia» respecto al compromiso del Gobierno Vasco con esa mesa.

Los sindicatos, críticos

Las palabras de Urkullu asumiendo el «error» no han modificado las posturas de CC OO y UGT de Euskadi, que han reiterado esta mañana que no volverán a la Mesa de Diálogo Social sin la retirada del acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y la patronal Confebask.

En las concentraciones en Bilbao con motivo del día de la Seguridad Laboral, los secretarios generales de ambos sindicatos, Loli García y Raúl Arza. García ha comentado sobre esta asunción del error por parte del lehendakari que siente mucho «si no han sido conscientes (del error), tenían que haberlo sido. Es un hecho de suma gravedad, porque había un compromiso de lealtad y lo ha roto de manera unilateral el Gobierno». La secretaria general de CC OO de Euskadi ha reiterado que para regresar a la mesa, reclaman la retirada del acuerdo, y, además, «medidas concretas que garanticen que hechos como los que ha pasado no van volver a ocurrir». «No nos vale que lleven este acuerdo a la mesa de negociación para su desarrollo, no vamos a ir», ha añadido.

Raúl Arza también ha insistido en que la vuelta atrás pasa por la retirada del acuerdo con la patronal. Una vez retirado, «volveríamos al diálogo social si fuera de carácter tripartito, que es lo que dice el propio programa de gobierno».

Por su parte, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz 'Txiki', ha aseverado que la Mesa de Diálogo Social «no ha servido nunca para absolutamente nada» porque «todo se trajina» de forma bilateral entre el Gobierno Vasco y Confebask. «Es un teatro para lavar la cara a la patronal y al Gobierno Vasco», ha aseverado Muñoz, quien ha dicho que CC OO hubiera seguido en la mesa tripartita si le hubieran «dejado meterse en la foto» del acuerdo entre Gobierno Vasco y Confebask sobre empleo y formación, porque «no habría condicionado nada» de lo ya pactado.