El coste laboral por trabajador registra la segunda caída consecutiva y se sitúa en 2.589 euros al mes

Un trabajador le supone de media a una empresa un total de 2.589,08 euros al mes, según los datos publicados este viernes por el INE, que revelan que el coste laboral ha bajado un 0,1% interanual en el segundo trimestre del año. Y ya van dos recortes consecutivos, puesto que en el primer trimestre descendió un 0,2%.

Frente a esta caída, el coste salarial -que comprende el salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos- ha aumentado un 0,1% en tasa anual. Así, ha pasado de 1.941,74 a 1.943,01 euros por trabajador y mes. Se trata de una subida mínima si se compara con el 0,5% que se incrementó este mismo índice en el conjunto de países de la OCDE, según informó ayer la organización.

Si se excluye el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados), se obtiene el coste salarial ordinario, que ha disminuido un 0,3%, que ha disminuido un 0,3% hasta los 1.630,53 euros.

Los otros costes (costes no salariales) han bajado también, en este caso un 0,6%, situándose en 646,07 euros por trabajador y mes. Su principal componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, supusieron de media 585,96 euros mensuales, un 0,5% menos que en el segundo trimestre de 2015.

Por su parte, las percepciones no salariales no experimentaron variación debido a que la caída de las prestaciones sociales directas (indemnizaciones por despido y prestaciones complementarias a la Seguridad Social abonadas por el empleador) se vio compensada con el aumento de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, ropa de trabajo, etc.). En contrapartida, las subvenciones y bonificaciones -también incluidas en los otros costes- aumentaron un 5,8% en tasa interanual.

El coste laboral por hora disminuye un 3,9%. Esta caída, mayor a la del coste por trabajador, se debe al efecto de la Semana Santa. Si se elimina este efecto y el de calendario, el crecimiento estimado del coste hora es de un 0,2%.

Industria, al alza

El único sector que ha incrementado su coste laboral total este trimestre es la industria, debido al crecimiento tanto del coste salarial como de los otros costes. Por el contrario, la construcción ha presentado la mayor bajada (todos los componentes descienden, en especial los relativos a las indemnizaciones por despido). En el sector servicios destaca el crecimiento del coste salarial total, aunque el salario ordinario disminuye debido al aumento de las pagas extraordinarias y atrasos.

Si se compara por comunidades, el coste laboral en Madrid y País Vasco supera en más de 300 euros la media nacional. En Extremadura, Canarias y Galicia dicho coste es inferior a la media en la misma cantidad. Atendiendo al crecimiento anual del coste, Cantabria, Castilla y León y Región de Murcia presentan las tasas más elevadas, mientras que La Rioja, Andalucía y Comunidad de Madrid registran los mayores decrecimientos.

Otro dato a tener en cuenta es el número de vacantes, que se sitúa se sitúa en 75.852 en este segundo trimestre. Cabe resaltar que el 90,4% se encuentran en el sector servicios.