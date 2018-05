Trabajadoras de residencias de Gipuzkoa inician un calendario de movilizaciones Exigen mejoras en sus condiciones laborales y cerrar la «brecha salarial» EFE Viernes, 18 mayo 2018, 13:49

Trabajadoras de las residencias y centros de día de mayores de Gipuzkoa han iniciado un calendario de movilizaciones para exigir mejoras en sus condiciones laborales y cerrar la «brecha salarial» que las distancia de sectores como el de la limpieza de las calles, ejercido mayoritariamente por hombres.

Varias decenas de trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa, convocadas por el sindicato ELA, han participado en una concentración ante el palacio foral, en San Sebastián, para exigir mejoras laborales que se plasmen en un nuevo convenio colectivo y en la renovación de los acuerdos de empresa ya existentes.

ELA ha defendido «una necesaria y urgente normalización de las condiciones laborales« de las trabajadoras de las residencias, para »seguir dando pasos« con el fin de »terminar con la brecha salarial«, ya que este colectivo, formado en su práctica totalidad por mujeres, cobra un 30 % menos que, por ejemplo, los trabajador del sector de la limpieza viaria.

La representante de ELA Idoia Elustondo ha exigido que se «termine con la discriminación» y se combata la precariedad en un sector en el que hay «cargas de trabajo enormes» y los ratios de trabajadores y pacientes son «insuficientes».

Elustondo ha explicado que los ratios no son una materia directa de negociación en el convenio, ya que corresponde fijarlos a la Diputación y no a las empresas adjudicatarias de los servicios, motivo por el que ha pedido a la institución foral que se implique en este conflicto, que prevé acabar en huelgas en otoño si no se alcanzan acuerdos.