Tapia anuncia que el próximo mes se conocerá una «inversión importante» de una empresa extranjera en San Sebastián Valora que la producción industrial en Euskadi sigue «creciendo» y la industria sigue «funcionando» Viernes, 4 agosto 2017, 11:32

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha anunciado este viernes que en septiembre se conocerá una "nueva inversión importante" por parte de una empresa extranjera en San Sebastián, mientras se trabaja con "nuevas inversiones en Vitoria alrededor del ámbito logístico". Ha valorado que la producción industrial en Euskadi sigue "creciendo" y la industria sigue "funcionando".

"Nuestras empresas están consiguiendo nuevos contratos y formas de hacer. Nuestra industria funciona, aunque no se debe perder el pulso. Habrá momentos en que quizá el crecimiento siga siendo menor, pero la tendencia interanual sigue siendo positiva. Vamos a ir poco a poco, empleo a empleo, mejorando", ha añadido.

Edesa y Xey

Respecto a Edesa Industrial, ha recordado que existe una "planificación de una serie de actuaciones" y que supone el "único plan que tenemos encima de la mesa por parte de la propiedad".

"Estamos en un procedimiento preconcursal donde la propiedad tiene que hacer diferentes actuaciones. Una de ellas es la de la refinanciación que parece que se ha materializado, en parte al menos. Ese plan que existe recoge una serie de actuaciones importantes que no son las que nos gustarían ya que nos gustaría mantener toda la actividad e incluso incrementarla, pero el único plan que existe es el presentado por CAN, que pasa por el cierre de Garagartza", ha advertido.

En esta línea, ha incidido en que cuando CAN fue adjudicataria de Fagor Electrodomésticos planteó una forma de actuación y una serie de empleos a salvar, pero la gestión "no ha estado a la altura ya que o estuvo mal hecha la planificación o no se ha ejecutado correctamente".

Asimismo, en referencia a Muebles Xey ha reconocido que se ha pasado ya al procedimiento concursal y se está en la fase de liquidación. "En este momento es donde pretendemos buscar nuevos inversores que quieran continuar con la actividad. Es un procedimiento largo y trabajamos para que en este momento de buscar ofertas ayudar y colaborar", ha añadido.