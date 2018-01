Subida salarial sí, pero ¿cuánto y cómo? Trabajo y sindicatos abogan por un alza generalizada frente a las condiciones de Confebask, Laboral y BBVA Gráfico PILAR ARANGUREN Domingo, 28 enero 2018, 08:43

Primero fueron unas pocas voces, las sindicales; después se han ido uniendo en un goteo constante los expertos, y finalmente han sido las propias instituciones, empezando por las más cercanas -las vascas- y las de ámbito internacional -OCDE, FMI, OIT...- las que han expresado la necesidad de que los salarios suban. En estos momentos en los que las grandes magnitudes económicas -léase PIB, exportaciones, pedidos...- se encuentran ya en niveles precrisis en Euskadi, la asignatura pendiente sigue siendo, además del empleo, la mejora de los sueldos.

Ya nadie discute que tras años de congelaciones e incluso de recortes, en los que los trabajadores han perdido poder adquisitivo -casi cinco puntos en Euskadi al subir los salarios (IPT) entre 2008 y 2015 un 6,7% y la inflación un 11,5%- ha llegado la hora de elevar los sueldos. La última en pronunciarse ha sido la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia, que en un foro empresarial de Adegi señaló que la buena marcha de las compañías se debía trasladar a los trabajadores. Posteriormente, precisó que «ha llegado el momento de que los trabajadores participen de los buenos resultados de la empresa, en aquellos casos en los que están experimentando un crecimiento». Y es que la discusión comienza aquí. ¿Deben subir?, sí, pero ¿cuánto y cómo?

Jon Azkue, viceconsejero de Trabajo «Si hay recuperación en los resultados tiene que haberla también en los sueldos»

El viceconsejero de Trabajo del Gobierno Vasco, Jon Azkue, no se anda por las ramas. «Toca incrementar los salarios. Y tienen que ser aumentos justos y definibles. No se puede recuperar de golpe todo el poder adquisitivo perdido, pero sí hay que hacerlo con una mirada en el futuro, porque tiene un efecto directo en la economía».

Azkue considera que hay que permitir que los trabajadores tengan una capacidad económica real, porque de ello dependen las posibilidades de adquirir una vivienda, realizar viajes o cotizar para que las pensiones públicas puedan ser sostenibles. El viceconsejero de Trabajo critica que algunos se escuden en que hay empresas que no pueden subir los salarios para no afrontar incrementos generalizados. «Se trata de un escapismo, porque siempre ha habido cláusulas de descuelgue, por lo tanto, los que no pueden subirlo no lo suben».

Defiende que el instrumento para lograrlo son los acuerdos y la negociación colectiva, y más en concreto los convenios sectoriales. En este sentido, cree que sería una paradoja que se produjera un acuerdo en Madrid y que en Euskadi se llegue tarde, porque se seguiría creando desigualdad con empleos temporales, precarios y salarios que no se recuperan.

Por lo tanto, aboga por crear un empleo de calidad, que incluye salarios dignos, como herramienta para ese reparto de la riqueza que se va generando. «Si hay recuperación en los resultados tiene que haber también recuperación en los salarios; repartámos más. No se puede pretender seguir ganando más que antes de la crisis». Es más, añade que «la riqueza se crea también repartiendo a los trabajadores». Y apunta que de «no hacerlo se producirá una ralentización de la recuperación económica».

Jon Azkue considera evidente el crecimiento económico, pero hay que aspirar al «desarrollo económico y social, que tiene que ser igualitario, de forma que todo el mundo pueda invertir y gastar». «El reparto es básico», insiste, y debe asentarse en la negociación colectiva, en incrementos salariales y en empleos de calidad.

Y se muestra muy preocupado por la incidencia que está teniendo el bloqueo de la negociación colectiva, que se produce sobre todo en Gipuzkoa, en la EPSV Geroa, ya que se trata de un instrumento que nos sirve como sistema complementario, y reduce por lo tanto la capacidad de ahorro de los trabajadores para cuando se jubilen.

Peio Igeregi, responsable de NC de ELA «La riqueza que se genera hay que repercutirla en los salarios al menos al nivel del PIB más el IPC»

Peio Igeregi, responsable de Negociación Colectiva de ELA, explica que en los últimos años las empresas han tratado de ganar competitividad a base de «devaluar los salarios», como lo demuestra el hecho que el peso de los sueldos en el PIB ha caído 2,5 puntos desde 2010 hasta 2015. Apunta que ésta fue una «apuesta clara de la última reforma laboral y también de las patronales, que han hecho de los sueldos el único factor de competitividad».

En su opinión, hay que dar un salto cualitativo para recuperar los salarios y el empleo perdido. Por ello, su central propugna unos sueldos dignos, que como mínimo sean de 1.200 euros.

Igeregi defiende que allá donde se ha perdido poder adquisitivo hay que recuperarlo. «La riqueza que se genera hay que repercutirla en los salarios al menos al nivel que crece el PIB, el 3%, a lo que habría que sumar la inflación». El año pasado los precios crecieron en Euskadi un 1,1%.

Concide con Azkue en que las asociaciones empresariales están utilizando como «parapeto que algunas empresas no se lo pueden permitir para no abordar una subida generalizada». Pero también se muestra crítico con el Gobierno Vasco porque «pese a la retórica que utiliza sobre la subida salarial limita el incremento a sus empleados como mucho al 1,5%».

Defiende que el modelo de crecimiento económico debe asentarse en la competitividad pero basada en la inversión y el valor añadido y no en reducciones salariales, que llevan a una sociedad más empobrecida, con lo que se compromete, por lo tanto, la recuperación económica, ya que tiene otras derivadas como el consumo, la fiscalidad, las pensiones...

Roberto Larrañaga, presidente de Confebask «Ya están subiendo, pero no se pueden exigir incrementos generalizados»

Las asociaciones empresariales vascas prefieren mantener en este momento un perfil bajo en lo que se refiere al debate de los salarios. Así, Adegi declina realizar declaraciones hasta que se pronuncie el próximo viernes cuando presente la Encuesta de Coyuntura de las empresas del territorio. Por su parte, Confebask señala que no tiene nada nuevo que decir al respecto y se remite a lo expuesto en los últimos meses por su presidente. Así, Roberto Larrañaga señalaba a finales del año pasado que «exigir subidas generalizadas e indiscriminadas en el contexto actual es no entender el cambio profundo ocurridos en los mercados y la economía durante la crisis».

Esto, matizó, no significa que las retribuciones no estén subiendo. En concreto, añadió que el alza pactada en los convenios renovados es del 1,6%, y en los vigentes del 1,44%. Además, resaltó que «Euskadi vuelve a ser la comunidad autónoma con los salarios más altos de media, 2.200 euros, por encima de Madrid (2.142). El resto de comunidades se queda por debajo de la barrera de los 2.000 euros, según el INE», recordaba.

Quien sí se ha pronunciado esta semana ha sido el secretario general de SEA, empresarios alaveses, Juan Ugarte, quien ha incidido en el mismo aspecto de que «están subiendo los salarios, pero que no se puede hacer una recomendación general, porque no todos los sectores están igual y tampoco las empresas. Cada compañía verá lo que puede o no».

Ugarte se mostró muy crítico con «los llamamientos de la Administración Pública hablando de incrementos de salarios porque va a repercutir en el incremento del consumo, cuando hay otras formas de hacerlo: bajen ustedes los impuestos y tendremos todos más dinero para consumir», sentenció, «y además en una situación récord de recaudación». «No se puede pedir a las empresas y ciudadanos que sean más eficientes».

El presidente de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FEVM), Luis López Gil, también se ha referido esta semana al respecto, señalando que el 62% de las empresas del territorio vecino tiene previsto aumentar los salarios y cree que esas subidas serán por encima del 1,5%, mientras que el 38% los mantendrá, lo que supone, según FEVM, incrementos por debajo de ese porcentaje.

Joseba Madariaga, dep. de Estudios de Laboral Kutxa «Las subidas deben atender a la situación de las empresas e ir ligadasa la productividad»

El director del Departamento de Estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, también cree que la subida de salarios debe atender a la situación particular de las organizaciones. Admite que a nivel macro se justifica una subida de salarios, ya que en términos absolutos ha habido una «evidente moderación salarial y en términos relativos se ha abierto una brecha con respecto a otros países de referencia». Pero entiende que lo relevante desde una perspectiva microeconómica es que «cada empresa evalúe su situación, la evolución de su productividad, y actúe en consecuencia».

Madariaga considera que los salarios ligados a la evolución de la productividad no erosionan la competitividad de una empresa, por lo que el ritmo o la urgencia dependen de la situación particular de la compañía. Entiende que a nivel macro, «es posible que incluso con subidas por encima de la productividad se mantenga todavía la brecha respecto a los países de referencia, como Alemania, EE UU, ..., «pero de cara al futuro es relevante ligar las subidas a la productividad, sin perder de vista lo que hacen los países con los que competimos».

El responsable de Estudios de Laboral Kutxa considera «razonable que los salarios se eleven porque eso permitirá recuperar capacidad adquisitiva a una buena parte de los trabajadores que han visto mermar su salario tras la crisis», pero no cree que en caso de no hacerlo se ponga en peligro la recuperación que estamos viviendo, «porque todavía queda holgura en la economía».

Mari Cruz Vicente, responsable de NC de CC OO Euskadi «Si no hay una subida generalizada puede haber un retroceso en la recuperación económica»

Mari Cruz Vicente, responsable de Negociación Colectiva de CC OO de Euskadi, remarca que durante la crisis la devaluación salarial ha sido importante. «Muchas empresas han modificado los salarios a la baja; además, miles de trabajadores se han quedado en calle y los que han retornado lo han hecho en condiciones salariales inferiores». A eso se añade, dice, que en aquellos convenios en los que se ha perdido la ultraactividad, las nuevas incorporaciones laborales no tienen un convenio de referencia «con lo que los salarios son también más bajos».

Lamenta que en una situación de recuperación económica, con parámetros como el PIB, los beneficios empresariales o la productividad creciendo a ritmos previos a la crisis o incuso por encima, como son las rentas empresariales, no se esté repercutiendo ni en empleo ni en incrementos de sueldos.

Vicente critica que el aumento de la productividad se esté produciendo a costa de la precarización del empleo. Por ello, reclama no solo mantener el poder adquisitivo, sino recuperar lo perdido durante la crisis, también en el ámbito público, remarca.

La responsable de CC OO de Euskadi, prefiere no hablar de cifras concretas y se remite a la propuesta realizada por el sindicato en Madrid, junto con UGT, dentro de las negociaciones del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. En ella defienden un alza salarial no inferior al 3,1%, aún en el caso de que la productividad sea escasa o inexistente. Insisten además en incluir la cláusula de revisión salarial en los convenios.

Ambos sindicatos también exigirán que por convenio se garantice un sueldo mínimo de 1.000 euros brutos al mes repartido en 14 pagas, es decir, 150 euros más que el Salario Mínimo Interprofesional pactado con el Gobierno para 2020 (850 euros).

Eso sí, Mari Cruz Vicente deja claro que si no se produce esa subida generalizada y sustancial de salarios se puede provocar un retroceso en la recuperación económica.

Rafael Doménech, economista jefe de Análisis Macroeconómico de BBVA «Cuanto más, mejor, pero vinculada al incremento de la productividad y asegurando la creaciónde empleo»

O«La subida salarial siempre será bienvenida. Cuanto más mejor, pero tiene que ir ligada al incremento de la productividad y asegurando que el proceso de creación de empleo continúe, porque si invertimos el orden introduciendo subidas generalizadas ponemos en peligro la creación de puestos de trabajo y la propia supervivencia del mercado laboral». Quien así se expresa es Rafael Domenech, economista jefe de Análisis Macroeconómico de BBVA. Y se explica: «Si subimos los salarios, por poner un ejemplo, un 1% sin que aumente la productividad, al incrementar los costes, para subir la productividad se reducirían los empleos, con lo que al final el efecto neto sería negativo».

Domenech también apunta que en la economía hay mucha heterogeneidad, lo que supone un problema para la negociación colectiva, porque no se pueden fijar salarios mínimos de referencia en los convenios, ya que aquellas empresas que se vieran obligadas a subir los sueldos sin que tuvieran un aumento de la productividad se verían expulsadas del mercado porque otras empresas ocuparían su espacio.

Por lo tanto, insiste en que «cuanto más elevadas sean las subidas como consecuencia del incremento de la productividad, mejor, pero no se puede subir si no va ligada a la productividad, porque entonces tendría un efecto negativo sobre el empleo y también sobre el crecimiento económico».

En su opinión, lo que hay que intentar es que el «incremento de la productividad y del empleo sea lo más generalizado posible, ya que entonces el crecimiento será inclusivo: todos los trabajadores, las familias tendrán una mayor renta disponible, lo que provocará una caída de la desigualdad». Y es que señala que en España, el 80% de la desigualdad se ha basado en el aumento de las tasas de desempleo. «El otro 20% se debe a la temporalidad, rotación laboral...».