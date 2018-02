«La subida de las pensiones un 0,25% es ridícula, seguiremos perdiendo poder adquisitivo» Numerosos pensionistas se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de Bilbao exigiendo una mayor subida de sus prestaciones. / REUTERS Las asociaciones de jubilados llaman a manifestarse el jueves de la próxima semana en Donostia y Bilbao para exigir unas retribuciones «dignas» FERNANDO SEGURA SAN SEBASTIÁN Martes, 13 febrero 2018, 06:54

. Los jubilados y pensionistas están enfadados. Muy enfadados. Consideran un agravio la actualización de las pensiones en un 0,25%,prevista por el Gobierno de Rajoy. Además, llueve sobre mojado, porque denuncian que llevan años perdiendo poder adquisitivo. Para que su hartazgo se haga patente, las asociaciones que representan a este colectivo han convocado manifestaciones el próximo día 22 en diversas localidades del Estado, incluidas San Sebastián y Bilbao. Los organizadores llaman a llenar las calles para mostrar músculo, algo que sin duda no falta a un colectivo decisivo por su peso electoral. De hecho, ya han comenzado a caldear el ambiente con manifestaciones y concentraciones, como las que tuvieron lugar ayer en Bilbao, Eibar, Bergara o Zumaia.

Miguel Gortari, portavoz en Gipuzkoa de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas, muestra su malestar sin pelos en la lengua. «Un incremento del 0,25% es irrisorio, ridículo y lamentable. Nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Dicen que nos hemos benificiado porque en dos o tres años la inflación ha sido negativa, pero en la vida real eso no supone nada. El coste de la vida se ha disparado y los mayores hemos seguido perdiendo poder adquisitivo».

Gortari añade que las asociaciones no se limitan a pedir que las pensiones «no se sigan echando por tierra». Añade que previamente se deben exigir unos salarios dignos. «Los actuales son paupérrimos. Si los sueldos son bajos, no puede haber pensiones dignas».

El dato 1,2% IPC. Las asociaciones de pensionistas y jubilados exigen que el alza de sus retribuciones se equipare a la subida del IPC, que el año pasado fue del 1,2%. Consideran que el 0,25% previsto por el Gobierno central conlleva una pérdida de poder adquisitivo inasumible por el colectivo.

El portavoz de la confederación critica que se amenace con que el coste de las pensiones puede llegar a ser inasumible. «El PIB de España es mayor que el registrado cuando empezó la crisis. Claro que hay dinero, pero está mal repartido. Las pensiones no se pueden agotar nunca. Es un derecho adquirido por los trabajadores. El Gobierno de turno tiene que garantizarlas y aprobar cada año unas subidas decentes, no el 0,25%, que no supone nada. Hay que cumplir los artículos 41 y 50 de la Constitución».

Estas reivindicaciones se escucharon ayer alto y claro en Bilbao. Varios cientos de jubilados se concentraron frente al Ayuntamiento para protestar ante la «ridícula» actualización del 0,25% fijada por el Gobierno central. En el acto, que se desarrolló durante media hora, se desplegaron pancartas con lemas contrarios a esa subida, así como contra la opción de contratar planes privados para complementarlas.

Los asistentes acudieron a la concentración convocados por diferentes asociaciones, entre ellas Nagusiak-Asociación de Jubilados y Pensionistas de Bizkaia; la Coordinadora Estatal en Defensa de un Sistema Público de Pensiones; Recortes 0; los sindicatos UGT y CC OO; Marea de Pensionistas 15-M, Republicanos y Pensionistas por la Democracia.

Las reivindicaciones del colectivo se basan en ligar el alza de las pensiones al IPC, que en 2017 subió el 1,2%, en vez de a la subida establecida por el Ejecutivo español. Sus portavoces denuncian que si siguen perdiendo poder adquisitivo «se condena a la pobreza y a la exclusión social a muchos jubilados».

«Vivir con decoro»

La convocatoria de concentraciones y manifestaciones tiene como fin concienciar a toda la sociedad para que «luche por una pensión digna que permita vivir con decoro» tanto a los pensionistas actuales como a las futuras generaciones.

Las asociaciones citadas han organizado una manifestación el jueves, 22 de febrero, desde el consistorio bilbaíno hasta la Subdelegación del Gobierno tanto para reivindicar que se ligue el incremento de las pensiones al IPC, como para plantear la homologación de estas prestaciones a la de los países de la UE. En este sentido, uno de los portavoces lamentó que en Euskadi haya más de 220.000 personas que cobran «menos de 700 euros», al tiempo que denunció que los jóvenes «viven cada vez más en precario».

En la misma línea se expresaron los pensionistas que se manifestaron ayer en Eibar, tras concentrarse en la plaza Unzaga. Anunciaron su intención de crear una plataforma que presione para conseguir «unas pensiones dignas y adaptadas a un IPC real, de manera que podamos hacer frente a la carestía de la vida, porque tal y como están las cosas, lo estamos pasando muy mal. Los políticos con sus pensiones vitalicias no nos van a ayudar». Sus portavoces animaron a acudir a la manifestación del día 22 en Donostia.