Startups, pymes e inversores, de la mano en CITA Emprende El evento propició citas entre pymes y startups, además de mesas técnicas e interesantes ponencias. / FOTOS: NAGORE IRAOLA La jornada contribuyó a plasmar en Tabakalera una buena sintonía entre el tejido emprendedor de Gipuzkoa | Ponencias, 'speed meetings', mesas técnicas, la competición de startups o el BIC Start, algunas de las actividades IÑIGO BELASTEGUI SAN SEBASTIÁN. Jueves, 21 junio 2018, 07:06

Tabakalera acogió ayer la primera edición de CITA Emprende, un evento coorganizado por EL DIARIO VASCO y ADEGI que sirvió para reproducir un atractivo ecosistema alrededor del emprendimiento. La cita nace con el objetivo de facilitar el contacto entre pymes innovadoras, startups e inversores y cumplió su cometido. Tabakalera acogió una larga lista de integrantes del ecosistema emprendedor guipuzcoano y permitió el intercambio de conocimientos y experiencias, fomentando también nuevas relaciones y sinergias.

CITA Emprende arrancó en la Sala Cine de la mano de Simon Stockley, una auténtica referencia en el mundo del emprendimiento y la docencia, con su ponencia 'Cambridge: Ecosistema de innovación abierta para pymes y startups'. Fue una amena e interesante charla en la que Stockley explicó el 'fenómeno Cambridge', cómo una ciudad con algo más de la mitad de la población de Donostia es el mayor clúster tecnológico de Europa. Un modelo que, tal y como avisó, «es imposible de replicar».

«En Cambridge atraemos talento de todas partes del mundo; casi la mitad de los docentes son internacionales», apuntó Stockley como una de las claves. «El 'know who', las relaciones, es tan importante como el 'know how', el conocimiento'. El capital social es fundamental», añadió. También explicó algunas reglas no escritas de la 'Cultura Cambridge': la modestia, la autenticidad, la meritocracia, los canales de comunicación rápidos e informales o la celebración de los éxitos son algunos de ellos. «Hay que atraer el talento, pero también ayudar a su desarrollo y retenerlo», concluyó.

Los datos Qué es Un evento coorganizado por EL DIARIO VASCO y ADEGI. Patrocinan Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Fomento de San Sebastián, Laboral Kutxa, Elkargi y Euskaltel. Colaboran AdHoc, BIC Gipuzkoa, Crecer+, BerriUp, Tecnalia Ventures, Culinary Action (Basque Culinary Center), EPSV Geroa, Mondragon Centro de Promoción, Easo Ventures, Metxa, BioDonostia, Tecnun Oteic y Obra Social La Caixa. Página web www.citaemprende.eus

Stockley habló también de cómo entiende él las startups: «Para mí, son entes muy diferentes a las empresas y por eso creo que no se les puede medir de igual manera». Además, dejó otra frase para la reflexión: «Muchas startups no consiguen crecer porque su creador no es capaz de delegar». La Sala Cine acogió también durante la mañana seis charlas más en las que los ponentes explicaron diferentes casos de éxito, abordados todos ellos desde distintas perspectivas pero sin perder nunca de vista el mundo de la startup. Los asistentes, además, pudieron disfrutar y aprender escuchando a expertos acreditados en la materia.

Tras un receso para el lunch, llegó el turno de las conclusiones. Una de ellas conectaba con la impresión de que a tenor del primer impacto que ha tenido la jornada CITA Emprende, cabe deducir que en Gipuzkoa hay mucho afán por emprender. La jornada de ayer permitió identificar a decenas de emprendedores. También se incidió en la importancia y necesidad de retener en Gipuzkoa a talentos con los que el territorio ya cuenta. ¿La mejor forma? Dándoles oportunidades.

'Speed meetings'

La Sala Z fue otro lugar lleno de actividad, intercambios de experiencias y, sobre todo, fue el lugar en el que surgieron enriquecedoras relaciones entre representantes del ecosistema y las propias startups.

Tras una charla de Elkargi y el Panel Venture Capital: 'Dime qué quieres ser y te diré quién es tu inversor', llegaron las mesas técnicas. Cada hora, en cada una de las tres mesas dispuestas, expertos en diferentes materias expusieron de una forma cercana y, además, dando pie a la participación del resto de miembros, distintas cuestiones ante una docena de oyentes con los que se interactuó y conversó. Fueron once las mesas técnicas que se desarrollaron entre la mañana y primera hora de la tarde. Intraemprendimiento, financiación, diversificación de carteras o competencias creativas fueron algunas de las cuestiones que se trataron en estas mesas.

Empresas emprendedoras participantes Salto EGILE Ikusi Spyro Hispavista Wisco Ampo Grupo i68 Jaz Agui Fresmak Kalman Cadinox Ezarri Grupo Uvesco Pasaban AVS Hine Eko-REC Wave Garden Cometel Grupo Campezo CCC Grupo STTT Graphenea Grifols Datik Angulas Aginaga Kendu

De manera simultánea, en esta misma sala se celebraron innumerables 'speed meetings', mediante citas ya concertadas de quince minutos en los que representantes de startups presentaron sus proyectos, intercambiaron opiniones, pidieron consejo o buscaron colaboración y financiación. Por la quincena de mesas dispuestas fueron rotando personas relacionadas con el mundo del emprendimiento desde perspectivas muy diversas.

El acierto de esta idea quedó patente cada quince minutos, cuando la cuenta atrás terminaba y era el momento de poner un punto y seguido a la cita. Y es que habitualmente, en el momento en el que ese cuarto de hora se agotaba, se repetía la misma escena: ambas partes se intercambiaban tarjetas, correos electrónicos o números de teléfono y quedaban en volver a reunirse para seguir adelante con esa puesta en común de impresiones.

Competición de startups

Tras un breve parón al mediodía que se aprovechó para un lunch networking, llegó el momento de otro de los platos fuertes de la jornada CITA Emprende: la competición de startups. De entre las más de 50 presentadas a nivel estatal, fueron diez las seleccionadas para que pudieran convencer al jurado, pero también a los inversores presentes en la sala, durante su exposición y en las posteriores preguntas, de que el suyo es un modelo de negocio invertible y, además, escalable.

Tras hora y media de presentaciones y preguntas, tuvo lygar la exposición de conclusiones en la que las dos entidades organizadoras mostraron su satisfacción con el desarrollo de la jornada. Después llegaría el espectáculo musical de Blackbinder, la startup que ganó STARTnnovaSummit el pasado año, y, tras él, el momento de conocer los ganadores.

El primer premio, valorado en 15.000&euro en inserciones publicitarias en EL DIARIO VASCO, fue para Zapiens, una empresa que desarrolla un asistente personal para cada empleado, enseñándole lo que necesita y respondiendo cualquier duda. El segundo, de 9.000&euro, se lo llevó Engineea con su tecnología para la obtención de datos e información de bienes, equipos y procesos de gestión; mientras que el tercero, con una cuantía de 6.000&euro, fue para Patia, que presentó un programa de prevención y detección de la diabetes tipo 2.

Además, Obra Social La Caixa premió con 2.000&euro a Textia Innovate Solutions por ofrecer la oportunidad de inversión más atractiva.

Konekta Café, una distendida reunión entre todos los asistentes a esta jornada, sirvió para aclarar también algunas dudas que habían quedado en el aire en la competición de startups y fue la última actividad de la reunión de CITA Emprende.

El balance de la jornada fue netemente positivo en opinión de los asistentes al evento consultados por este periódico. El formato de la cita y el dinamismo de la actividad desarrollada contribuyeron a reforzar la percepción de que ayer en Tabakalera se activaron gran número de relaciones y sinergias que ayudarán a potenciar y fortalecer el tejido emprendedor e innovador de Gipuzkoa. Ése era el objetivo primordial de evento llamado a reforzar su continuidad futura.