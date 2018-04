Los sindicatos, divididos en la defensa del Pacto Interprofesional Las cuatro centrales y Confebask no logran consensuar una acción conjunta contra la impugnación del Acuerdo por parte de la patronal estatal de Restauración PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 18 abril 2018, 06:29

A falta de una semana para que se produzca la vista en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la demanda de la patronal estatal de restauración (Feadrs) contra el Acuerdo Interprofesional vasco, las cuatro centrales que lo firmaron -ELA, LAB, CC OO y UGT- junto con Confebask coinciden en la defensa a ultranza de un pacto que da prioridad aplicativa a los convenios vascos respecto de los estatales, pero son incapaces de consensuar una defensa conjunta por las fuertes divergencias que les separan.

De hecho, la reunión que mantuvieron ayer a petición de ELA en la comisión paritaria del acuerdo para tratar dicha impugnación puso en evidencia algunas diferencias irreconciliables, ya que tanto la central nacionalista como LAB pretendían con sendas propuestas que se reconociera el derecho a negociar en Euskadi sin injerencias de las patronales estatales.

Una cuestión que no salió adelante y que hizo aún más difícil la posibilidad de que acordaran una defensa conjunta. Tras la reunión, que se celebró en el Consejo de Relaciones Laborales y que se prolongó durante cuatro horas, se produjo un cruce de acusaciones entre los sindicatos nacionalistas por un lado y CC OO y UGT, por otro.

La central liderada por Loli García fue la más beligerante al acusar a ELA y LAB de «dinamitar la defensa conjunta» del Acuerdo Interprofesional, que fue suscrito en enero de 2017. Explicó que las centrales nacionalistas se negaron a firmar el siguiente párrafo: «Las organizaciones firmantes del Acuerdo manifiestan su apoyo pleno al mismo, y por tanto manifiestan también que como consecuencia de él, todos los convenios territoriales negociados en la CAPV gozarán de la prioridad aplicativa dispuesta en el Acuerdo, sin excepción sectorial de ningún tipo».

Sin embargo, ELA destacó que no se puede realizar una defensa conjunta porque la demanda de Feadrs incluye dos cuestiones. «Una, la impugnación del Acuerdo Interprofesional, y otra subsidiaria, en la que se pide que no se aplique el Acuerdo Interprofesional en el ámbito de la Hostelería en base a que hay un acuerdo estatal que prevalece». Pacto, recuerda, que «fue firmado por CC OO y UGT, con lo cual no es posible la defensa conjunta».

Tendrá lugar el próximo martes en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco VISTA

La estatalización de los convenios enfrenta a las centrales nacionalistas y las de corte confederal DEFENSA CONJUNTA

Ratifica su apuesta por manener su plena vigencia y defenderá en los tribunales su encaje legal CONFEBASK

Un argumento que ya defendió el secretario general de ELA, Adolfo 'Txiki' Muñoz, en un artículo publicado el pasado miércoles en este periódico.

CC OO y UGT arremetieron contra la «nula voluntad» de los sindictos nacionalistas, pero en especial de ELA, de apostar por el Acuerdo Interprofesional. Recordaron que la mejor manera de hacerlo es firmando convenios. Por su parte, los sindicatos nacionalistas lamentaron que las centrales de corte confederal «no quisieran citar de forma específica el sector de la restauración». Al mismo tiempo, ELA y LAB recordó que llevarán a cabo diferentes movilizaciones en defensa de dicho acuerdo.

Por su parte, Confebask indicó en una nota que ratifica su apuesta por mantener la plena vigencia del Acuerdo Interprofesional por su relevancia para el desarrollo de la negociación colectiva en Euskadi. También destacó que del mismo modo apuesta por su «legitimidad y su plena vigencia». Tras lamentar la demanda en contra del pacto, la patronal aseguró que defenderá ante los tribunales su «pleno encaje legal, su conveniencia y su oportunidad» y que dará la oportuna respuesta jurídica a cualquier demanda que se presente.