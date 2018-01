Sara de la Rica: «A este ritmo, en dos años llegaremos al nivel precrisis»

La catedrática Sara de la Rica analiza los datos de paro hechos públicos ayer.

- El ritmo de creación de empleo en Euskadi es el segundo más bajo de España, solo por detrás de Asturias. ¿Por qué?

- A diciembre de 2017 hay 18.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social en Euskadi, lo que supone un incremento del 2%. Es cierto que esta recuperación es más baja que en otras comunidades, pero es preciso tener en cuenta que en el País Vasco sólo faltan 32.300 afiliaciones para llegar a los niveles de diciembre de 2007, es decir, a los niveles previos a la crisis. A este ritmo de crecimiento del empleo, en dos años llegaremos ahí. En la mayoría de las regiones existe todavía mucho margen de recuperación del empleo para llegar a los niveles precrisis. En Euskadi no queda mucho empleo cíclico por recuperar y por eso el ritmo de creación es más lento.

- Los hombres se están beneficiando mucho más de la mejora del mercado laboral.

- La recuperación del empleo está siendo muy 'masculina', por decirlo de algún modo, y se debe a que el empleo de los varones está mucho más sujeto a variaciones cíclicas. Se destruye más empleo masculino en las crisis, pero también se recupera más rápidamente al llegar la expansión.

- Supongo que tendrá que ver con los sectores.

- En efecto. Para el total estatal se observa que el empleo en la construcción ha crecido en términos interanuales el 10%, muy por encima de otros sectores que también están funcionando muy bien como la hostelería. Por desgracia, el Ministerio no publica los datos de afiliación por sectores para cada comunidad, pero en Euskadi no se está produciendo esa recuperación tan fuerte del empleo en la construcción. Quizás por eso el ritmo de generación de puestos de trabajo no es tan intenso.

- Hay claras diferencias por territorios. En Bizkaia el incremento de la afiliación se limita al 1,6%. ¿A qué lo atribuye?

- Creo que tiene mucho que ver con la especialización sectorial. El sector industrial se está comportando muy bien en términos de creación de empleo de Euskadi, mucho mejor que los servicios, y Bizkaia es el territorio en el que la industria tiene menos peso en relación a Gipuzkoa o Álava.

- Los sindicatos insisten en la mayor precariedad. En Euskadi el porcentaje de contratos indefinidos es del 7,6%, por debajo del 9% del conjunto de España. ¿Cómo se explica?

- La firma de nuevos contratos es un poco engañosa para entender la evolución del empleo en nuestro país. Cada mes se firman alrededor de un millón de contratos en España, la mayoría temporales, que se destruyen mayormente en menos de tres meses. Con respecto a los indefinidos, si bien la volatilidad no es tan grande, también se produce muchísima extinción en cada mes. Pero de estos contratos, algunos sí perduran, y son estos los que están contribuyendo a la creación sostenida del empleo. De ahí viene el incremento interanual de unos 18.000 afiliados.

- Los beneficiarios de alguna prestación sólo suponen el 37% de los parados. ¿Por qué la tasa es tan baja en Euskadi?

- Creo que la razón hay que buscarla en la cronicidad del desempleo en Euskadi. La tasa está por debajo del 12%, y la gran mayoría de las personas desempleadas en nuestra comunidad son parados estructurales.

- ¿Qué medidas serían necesarias para apuntalar la mejora en el mercado laboral?

- Lo que es preciso mejorar no es tanto la creación de empleo en términos cuantitativos, sino sobre todo la calidad del mismo. Las condiciones laborales son hoy mucho más pobres que las de 2007. Es preciso que los agentes sociales puedan acordar unas condiciones de trabajo acordes a los ritmos de recuperación de las empresas.