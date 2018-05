San Sebastián, capital de la seguridad industrial al reunir a expertos junto a compañías locales Logotipo del inminente Congreso de Ciberseguridad Industrial. / DV El Kursaal acogerá los días 10 y 11 un congreso internacional con analistas de primer nivel y en el que firmas guipuzcoanas explicarán su propia experiencia J. DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 5 mayo 2018, 08:20

«¿Sabías que el 84% de las empresas guipuzcoanas tienen sus equipos de producción conectados a redes corporativas o públicas?, ¿y que una de cada tres afirma que no tiene protocolos adecuados de ciberprotección? ¿Sabías, además, que el 53% ha reconocido haber sufrido un ciberataque reciente?» Estos son los mensajes con los que los promotores del congreso Industry Sec 2018 -que se celebrará los días 10 y 11 en el Kursaal- quieren llamar la atención del tejido manufacturero vasco ante una amenaza no siempre evidente pero no por ello exenta de riesgo.

La cita se presenta como una oportunidad de oro para la industria local, en un momento en el que la digitalización inunda fábricas y talleres en busca de la necesaria competitividad. El congreso, que se celebra en un territorio plagado de empresas de ciberseguridad de primer nivel y a las puertas del arranque del Centro Avanzado de Seguridad Industrial (ZIUR), contará con la presencia de expertos de reconocido prestigio.

El encargado la ponencia inaugural será John Lyons, fundador y presidente del International Cyber Security Protection Alliance (ICSPA), y antiguo asesor del Gobierno británico en esta materia, quien en la actualidad lidera el proyecto 'The Cyber Highway', dedicado a ayudar a compañías e instituciones de todos los tamaños a la hora de alcanzar niveles adecuados de ciberseguridad.

También participará Luigi Rebufi, máximo responsable del European Cyber Security Organisation (ECSO) y fundador de EOS (European Organisation for Security). El experto centrará su exposición en la certificación en la Unión Europea y la importancia de la estandarización frente a modelos provenientes de terceros países.

Junto a ellos, Alejandro Díez, del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), desvelará sus conocimientos y experiencia en la seguridad cibernética en las empresas del ámbito industrial. La gestión de negocios y el emprendimiento de proyectos en ciberseguridad correrá a cargo del consultor Benjamin Haddad, miembro de Accenture. Álex Rovira, experto en liderazgo, transformación y creación de valor, ofrecerá una charla sobre los cambios que se avecinan y su impacto en distintos sectores económicos. Rovira acostumbra a recordar que en un mundo hiperconectado, también en lo industrial, la clave del éxito es aquella que junto al valor añadido ofrece productos y servicios fiables en esa realidad conectada.

Jorge Arévalo, viceconsejero de Formación Profesional del departamento de Educación del Gobierno Vasco, dará cuenta de las necesidades que desde el ámbito educativo y en relación con la ciberseguridad se han identificado en Euskadi. Cabe recordar aquí que el Gobierno Foral guipuzcoano subvenciona un máster en la Universidad de Mondragón y un grado de FP en el Instituto Zubiri Manteo de Donostia sobre ciberseguridad.

Precisamente, Urko Zurutuza, de Mondragon Unibertsitatea, pronunciará una charla sobre la situación que se ha generado en las empresas industriales en relación a la cualificación de personas responsables de entornos productivos en un contexto de equipos conectados. También departirá sobre la colaboración empresa-universidad.

Xabier Mitxelena -experto en ciberseguridad, innovación y nuevos negocios en la economía digital- e Igor Unanue -ingeniero de Telecomunicaciones dedicado desde hace quince años a la seguridad en internet- realizarán una exposición conjunta en la que expondrán modelos de entrenamiento en ataque y defensa utilizando entornos simulados.

Cara y ojos

La segunda jornada estará marcada por una iniciativa que, a buen seguro, despertará el interés de los participantes, puesto que servirá para poner cara y ojos a los verdaderos protagonistas de la ciberseguridad industrial en Gipuzkoa, tanto desde el punto de la vista de la oferta como de la demanda. Así, Kaiku, Danobat, Ulma y Arcelor Mittal 'desnudarán' su experiencia real junto a ITS Security, Enigmedia, HDIV Security, CounterCraft y S21Sec compartirán sus experiencias en asuntos como la transformación digital de las fábricas, la protección de la máquina-herramienta en redes industriales o la securización del 'software'.

Marina Krotofil, de la Hamburg University of Technology; Nigel Stanley, de TÜV Rheinland Group y especialista en ciberseguridad y análisis de riesgos; José Valiente, responsable de Coordinación y Comunicación del Centro de Ciberseguridad Industrial; la abogada Joane Montero (LKS) o el catedrático de Derecho Mercantil de la UPV-EHU Alberto Emparanza completarán el cartel del viernes.